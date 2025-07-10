24 yaşındaki genç, çocuk havuzunda boğularak öldü

24 yaşındaki gencin ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Roan Bloore'un babası Michael Bloore, oğlunun vefat haberini, tatildeyken aldı. Basın mensuplarına konuşan acılı baba, ''Bu şekilde boğulması bana çok garip geliyor. Denize kapılıp gitse anlardım ama... Bu gerçekten dayanılmaz'' ifadelerini kullandı.



Roan Bloore'un kardeşinin, olay sırasında ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine yardım ettiği belirtildi.



Ailenin bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bu nedenle cenaze masraflarını karşılamakta güçlük çektikleri bildirildi. 2 bin 250 sterlin toplanması hedeflenen bağış kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık bin 500 sterlin toplandı.