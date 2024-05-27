24 yıl sonra ilk: Fransa lideri Macron Almanya'da

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük iki gücü gelecek ay yapılacak AB parlamento seçimleri öncesinde birlik göstermeye çalışırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron üç günlük bir resmi ziyaret için Almanya'ya gitti.

24 YIL SONRA İLK



Macron'un başkent Berlin'e, doğuda Dresden'e ve batıda Münster'e ziyareti, 24 yıl aradan sonra Almanya'ya yapılan ilk Fransa başkanlık ziyareti olma özelliği taşıyor.



Reuters haber ajansının aktardığına göre, Macron Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından karşılandı.

"AVRUPA İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP"



Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu resmi ziyaret, Avrupa için kilit öneme sahip bir anda gerçekleşiyor" dedi.

Ziyaret, Ukrayna Savaşı'ndan kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerine kadar, Avrupa için büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde, Alman-Fransız ilişkilerinin sağlığına ilişkin bir kontrol görevi görüyor.

ÜÇ ŞEHİR GEZECEK



Steinmeier ile görüşen Macron, kendisine eşlik eden eşi Brigitte Macron ile Berlin'in simge mekanlarından Brandenburg Kapısı boyunca, Berlin Belediye Başkanı Kai Wenger ile yürüyüp, ardından doğudaki Dresden kentine gidecek.



Dresden'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenen bombardımanda yerle bir olan Frauenkirche Kilisesi önünde bir konuşma yapacak olan Macron, salı günü Münster kentine geçecek.