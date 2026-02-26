24 yıllık Amerikan savaş pilotu gözaltında. Çin ordusunu eğitmiş

ABD Adalet Bakanlığı, eski Hava Kuvvetleri pilotu 65 yaşındaki Gerald Brown’un tutuklandığını açıkladı. Brown’un Aralık 2023’ten bu yana bulunduğu Çin’den kısa süre önce ABD’ye döndüğü belirtildi.

Brown’un, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gerekli lisansı almadan “yabancı uyruklularla birlikte Çin Hava Kuvvetleri pilotlarına muharebe uçağı eğitimi vermek üzere komplo kurmakla” suçlandığı bildirildi.

FBI Direktörü Kash Patel, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Büyük bir gelişme… FBI ve ortaklarımız, Çin ordusundaki pilotları eğittiği iddia edilen eski bir ABD Hava Kuvvetleri pilotunu tutukladı.” ifadelerini kullandı.

24 YILLIK ASKERİ KARİYER

Adalet Bakanlığı açıklamasına göre Brown, ABD Hava Kuvvetleri’nde 24 yıl görev yaptı. Bu süre zarfında nükleer silah taşıma sistemlerinden sorumlu hassas birliklere komuta ettiği, muharebe görevleri yönettiği ve çeşitli savaş uçaklarında pilot ile simülatör eğitmeni olarak görev aldığı kaydedildi.

1996’da emekli olduktan sonra kargo pilotu olarak çalıştığı belirtilen Brown’un daha sonra A-10 ve F-35 savaş uçakları için pilot eğitimi verdiği aktarıldı.

ÇİN BAĞLANTISI VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSİM

Brown’un Ağustos 2023’te, daha önce başka bir casusluk planı nedeniyle 2016’da dört yıl hapis yatan Çin vatandaşı Stephen Su Bin ile sözleşme görüşmelerine başladığı öne sürüldü.

Aralık 2023’te Çin’e giderek eğitim faaliyetlerine başladığı iddia edilen Brown’un, Çin ordusuna yönelik modern savaş uçağı eğitimi verdiği ileri sürüldü.

“ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT”

FBI yetkilisi Roman Rozhavsky, Çin hükümetinin ABD Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut ve eski üyelerinin uzmanlığını Çin ordusunu modernize etmek için kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Rozhavsky, “Bu tutuklama, FBI ve ortaklarımızın, düşmanlarımızla iş birliği yaparak askerlerimize zarar veren ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan herkesi hesap vermeye zorlayacağının bir uyarısıdır.” dedi.