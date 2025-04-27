25 kişi öldü: ABD basını, İran limanındaki patlamanın kaynağını yazdı

İran'da büyük bir patlama meydana geldi.

Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 800 olarak açıklandı.



Yangının kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü de anlaşıldı.

Amerikan New York Times'ın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, limanda patlayan şey, füzeler için katı yakıtın önemli bir bileşeni olan sodyum perklorattı.

DEVRİM MUHAFIZLARI KONTROLÜ ELE ALDI

Iran International'ın edindiği bilgiye göre, Devrim Muhafızları istihbarat güçleri, liman tesisleri ve bitişiğindeki gümrük binaları da dahil olmak üzere Şehid Recai Limanı bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.



Kaynaklar, limanın güvenlik görevlileri ve gümrük koruma personelinin bile bu bölgelere erişimine izin verilmediğini belirtiyor.