25 milyon yaşında: Pokemon suratlı antik balina keşfedildi

AMATÖR BİR KAŞİF BULDU



Tür, fosili bulan amatör koleksiyoner Ross Dullard’ın adıyla anılıyor.



Buluntunun doğrulanmasının ardından okul müdürü olan Dullard, “Hayatımın en güzel 24 saati” diyerek ertesi gün okulda öğrencilerinden ve meslektaşlarından alkışlarla karşılandı.



Dullard, o gün düşük gelgitte sahilde arama yaparken kayalıklardan çıkan siyah bir parça gördü. Dokunduğunda bir diş düştü. “Köpek ya da fok dişi olmadığı belliydi. Özel bir şey bulduğumu anladım” dedi. Fotoğrafları gönderdiği Fitzgerald ise hemen yeni bir tür olabileceğini fark etti.



NADİR AMA KRİTİK ÖNEMDE



Avustralya’da bu gruba ait en son fosil 2006’da tanımlanmıştı. Yeterli detayları korunmuş örnekler oldukça nadir. Fitzgerald, “Milyonlarca yılda okyanustaki balinaların çok küçük bir kısmı fosil olarak korunabiliyor” dedi.



Araştırmacılara göre, Janjucetus dullardi gibi buluntular, tarih öncesi balinaların nasıl beslendiği, hareket ettiği, davrandığı ve evrimleştiği hakkında önemli bilgiler sunuyor.