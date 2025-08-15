25 milyon yaşında: Pokemon suratlı antik balina keşfedildi
Avustralya’da 25 milyon yıllık nadir bir fosil bulundu. Sevimli bir görünüme sahip olan bu tür, balina, fok ve bir çeşit Pokemon karışımına benzemesiyle dikkat çekiyor.
Avustralya sahilinde tesadüfen bulunan 25 milyon yıllık bir fosil, balinaların evrim sürecine ışık tutabilecek nadir ve tamamen yeni bir türün ortaya çıkarılmasını sağladı.
Bilim insanları, Zoological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımladıkları çalışmada bu türü Janjucetus dullardi olarak adlandırdı.
SEVİMLİ GÖRÜNÜMÜN ALTINDAKİ YIRTICI
Tenis topu büyüklüğünde fırlak gözlere sahip bu genç birey, günümüzün devasa balinalarından çok farklıydı; boyut olarak tek kişilik bir yatağa sığabiliyordu.
Ancak sevimli görünümünün aksine, keskin dişleri ve köpekbalığını andıran burnuyla tam bir yırtıcıydı.
Çalışmanın yazarlarından, Museums Victoria’dan paleontolog Erich Fitzgerald, “Garip bir şekilde balina, fok ve Pokemon karışımına benziyordu ama tamamen kendilerine özgüydüler” dedi.
BALİNA SOY AĞACININ TUHAF DALI
Kısmi kafatası, kulak kemikleri ve dişleri içeren fosil, Victoria eyaletindeki fosil açısından zengin Jan Juc sahilinde bulundu. Sadece Oligosen Dönemi’nde (34–23 milyon yıl önce) yaşamış mammalodontid grubuna ait bu tür, şimdiye dek tanımlanan dördüncü örnek oldu.
Yaklaşık 3 metre uzunluğa ulaşan bu dişli atalar, günümüzün kambur, mavi ve mink balinalarının evrim hattında erken bir dalı temsil ediyor.
AMATÖR BİR KAŞİF BULDU
Tür, fosili bulan amatör koleksiyoner Ross Dullard’ın adıyla anılıyor.
Buluntunun doğrulanmasının ardından okul müdürü olan Dullard, “Hayatımın en güzel 24 saati” diyerek ertesi gün okulda öğrencilerinden ve meslektaşlarından alkışlarla karşılandı.
Dullard, o gün düşük gelgitte sahilde arama yaparken kayalıklardan çıkan siyah bir parça gördü. Dokunduğunda bir diş düştü. “Köpek ya da fok dişi olmadığı belliydi. Özel bir şey bulduğumu anladım” dedi. Fotoğrafları gönderdiği Fitzgerald ise hemen yeni bir tür olabileceğini fark etti.
NADİR AMA KRİTİK ÖNEMDE
Avustralya’da bu gruba ait en son fosil 2006’da tanımlanmıştı. Yeterli detayları korunmuş örnekler oldukça nadir. Fitzgerald, “Milyonlarca yılda okyanustaki balinaların çok küçük bir kısmı fosil olarak korunabiliyor” dedi.
Araştırmacılara göre, Janjucetus dullardi gibi buluntular, tarih öncesi balinaların nasıl beslendiği, hareket ettiği, davrandığı ve evrimleştiği hakkında önemli bilgiler sunuyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Balina
- Keşif
- Fosil