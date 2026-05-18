25 yıllık 'nehirdeki kız' cinayeti çözüldü: Babası tutuklandı

Interpol , Almanya ’da 2001 yılında Main Nehri’nde ölü bulunan genç kızın kimliğinin yıllar sonra belirlendiğini duyurdu. Kuruluş, “Main Nehri’ndeki kız” olarak anılan kurbanın 16 yaşındaki Diana S. olduğunu ve şiddetli saldırıya uğradığını açıkladı.

Yetkililer, 67 yaşındaki Alman vatandaşı babanın geçen salı günü cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Genç kızın cansız bedeni, 31 Temmuz 2001’de Frankfurt’taki Main Nehri’nde çevrede bulunan kişiler tarafından fark edilmişti. Interpol’ün soruşturmayı yeniden derinleştirmek amacıyla 2024 yılında yayımladığı bilgi notuna göre, genç kızın cesedi kahverengi leopar desenli bir yatak örtüsüne sarılmış halde bulundu.

Açıklamada, genç kızın uzun süreli ve ağır kötü muamele gördüğünü düşündüren çok sayıda yaraya sahip olduğu belirtildi. Interpol, iki kolunda yanlış kaynamış kırıklar bulunduğunu, ayrıca olası cinsel istismar izlerine rastlandığını açıkladı. Kurbanın sol kulağının şiddet nedeniyle şekil değiştirdiği, vücudunda ise bazıları sigara yanığıyla uyumlu çok sayıda yanık izi bulunduğu belirtildi.

Adli incelemelere göre genç kızın Afganistan, Pakistan ya da kuzey Hindistan kökenli olabileceği ve küçük yaşta Almanya’ya taşınmış olabileceği değerlendirildi.

KİMLİĞİ 25 YILDIR TESPİT EDİLEMEMİŞTİ

Diana S.’nin kimliği yaklaşık 25 yıl boyunca tespit edilemedi. Ancak Interpol’ün 2023 yılında başlattığı “Identify Me” kampanyası kapsamında yapılan kamu çağrısının ardından gelen ihbarlar, soruşturmada yeni izlerin ortaya çıkmasını sağladı.

Interpol, olayın ‘Identify Me’ kampanyası kapsamında çözülen altıncı vaka olduğunu açıkladı. Kampanya kapsamında halen Avrupa genelindeki 41 faili meçhul dosya soruşturuluyor.