250 yıllık tartışma yeniden alevlendi: İngiltere ve Yunanistan karşı karşıya

Yunan Kathimerini gazetesinin bildirdiğine göre British Museum, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, The Times gazetesinde yer alan benzer bir haberde, Londra ve Atina arasındaki görüşmelerin 2023 sonlarından bu yana durduğu belirtildi.

"YUNANİSTAN'A DÖNECEK AMA MÜLKİYETİ DEĞİŞMEYECEK"

Tartışılan tek öneri “karşılıklı ödünç” olarak belirtildi. Buna göre mermerler uzun bir süre için Yunanistan'a geri dönecek, ancak mülkiyeti değişmeyecek. Buna karşılık Yunan tarafı da önemli arkeolojik buluntuları Londra'da periyodik sergiler için ödünç verecek.

Bu yaklaşım bazı çevrelerde olası bir diplomatik açılım olarak algılansa da İngiltere'de muhalefete yol açıyor. Muhafazakar lider Kemi Badenoch, heykellerin Yunanistan'a iadesini hiçbir zaman savunmadığını söylerken, müze temsilcileri görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve nihai bir anlaşmadan uzak olduklarını vurguluyor.

ATİNA NE İSTİYOR?

Görüşmelere katılan bir Yunan yetkiliye göre, anlamlı bir ilerleme kaydedilebilmesi için, herhangi bir anlaşmanın heykellerin bir kısmının kısa süreli sergiler için ya da 50 veya 100 yıllık resmi krediler şeklinde değil, uzun bir süre için Atina'ya iadesini öngörmesi gerekiyor.

Aynı yetkili, Yunan hükümetinin sembolik bir geri dönüş değil, Parthenon Heykellerinin doğal ortamlarında yeniden bir araya getirilmesine yönelik önemli ve kalıcı bir açılım arayışında olduğunda ısrar ediyor.

Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Parthenon Tapınağı'nı süsleyen heykellerin yaklaşık yarısı, 1801-1803 döneminde İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.