26 yaşındaki polis memuru ormanlık alanda ölü bulundu

West Yorkshire Emniyeti'nde görev yapan Mitchell'den, Cumartesi gecesi Leeds’teki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları, durumu polise bildirerek endişelerini dile getirince polis ekipleri harekete geçti. Pazar günü boyunca St Aidan's Doğa Koruma Alanı’nda geniş kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirildi. Saat 17.30 civarında ise genç memurun cansız bedeni bulundu.



Acı haber, Charlie Mitchell'in ailesine bildirildi.

West Yorkshire Emniyet Müdür Yardımcısı Robert McCoubrey tarafından yapılan açıklamada, “Charlie’nin hayatını bu şekilde kaybetmesi son derece trajik. Ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz'' ifadelerine yer verildi.



Polis, olayda şüpheli bir durum bulunmadığını belirterek konunun Adli Tıp Kurumu'na iletildiğini açıkladı.