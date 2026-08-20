26 yıl sonra prens oldu. Babasının mirasından eşit pay alacak

Belçika Kraliyet Ailesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kral Philippe'in küçük kardeşi Prens Laurent, 26 yaşındaki Clement Vandenkerckhove'un oğlu olduğunu resmi olarak kabul etti.

Belçika basınında yer alan haberlere göre babalığın tanınması işlemi nüfus memuru huzurunda resmen kayıtlara geçirildi.

Laurent, Eylül 2025'te Vandenkerckhove'un babası olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Vandenkerckhove, Prens Laurent'in 2003 yılında Prenses Claire ile evlenmesinden önce dünyaya geldi.

26 YIL SONRA PRENS OLDU

Babalığın resmen tanınmasıyla Vandenkerckhove, Belçika prensi unvanını taşıma hakkı elde etti. Ancak prenslik unvanı kendisine kraliyet ailesi adına resmi bir görev veya temsil sorumluluğu vermeyecek.

Vandenkerckhove ayrıca kraliyet ailesinin bazı üyelerine sağlanan kamu ödeneğinden de yararlanamayacak.

Belçika'da 2013 yılında kabul edilen yasaya göre bu tür ödenekler hükümdar ve tahtın doğrudan varisiyle sınırlandırılıyor.

Bu nedenle Vandenkerckhove, Laurent'in diğer çocukları Prenses Louise ile Prens Nicolas ve Prens Aymeric gibi geçimini kendi işiyle sağlamaya devam edecek.

BABASININ MİRASINDAN EŞİT PAY ALACAK

Resmi tanımanın en önemli sonuçlarından biri de miras konusunda olacak.

Vandenkerckhove artık Prens Laurent'in tam yasal mirasçısı konumunda. Buna göre babasının mirasını üç üvey kardeşiyle eşit şekilde paylaşma hakkına sahip olacak.

26 yaşındaki prens isterse babasının aile soyadı olan Saxe-Coburg adını almak için de başvurabilecek.

Benzer bir süreç daha önce Belçika Kraliyet Ailesi'nde yaşanmıştı. Eski Kral II. Albert'in yıllar süren babalık tartışmasının ardından kızı olduğunu kabul ettiği Prenses Delphine de Saxe-Coburg soyadını kullanmaya başlamıştı.

SOYADINI DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Vandenkerckhove'un ise şimdilik soyadını değiştirmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Belçika basınına göre 26 yaşındaki prens, mevcut soyadı Vandenkerckhove'a güçlü bir bağlılık duyduğunu ifade etti ve Saxe-Coburg soyadını almak için başvuracağına ilişkin herhangi bir işaret vermedi.

Böylece Prens Laurent'in dört çocuğundan biri haline gelen Vandenkerckhove, resmi kraliyet görevleri üstlenmeyecek olsa da hukuken Belçika prensi ve babasının mirasçılarından biri olarak kabul edilecek.