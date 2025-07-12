Feci kazanın perde arkası: Pilotlar ölmeden saniyeler önce ne konuştu?

Hindistan'da Air India 171 sefer sayılı uçağın düşmesine ilişkin ön rapor açıklandı.



260 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın, motorlara yakıt akışının kesilmesinin neden olduğu ortaya çıktı.



Hindistan Uçak Kazası Araştırma Bürosu’nun (AAIB) raporuna göre, Boeing 787 Dreamliner model uçağın kokpitindeki yakıt kontrol düğmeleri tersine çevrilmişti ve bu durum motorların yakıtsız kalmasına yol açtı.

UÇAĞIN KARA KUTUSU İNCELENDİ



Araştırmacılar, kazaya dair verileri uçağın “kara kutusu”ndan elde etmeyi başardı. Kara kutudan, 49 saatlik uçuş verisi ve kazayı da içeren iki saatlik kokpit ses kaydı alındı.



Rapora göre, uçak 180 knot (yaklaşık 333 km/s) hıza ulaştığında, her iki motorun yakıt kesme düğmeleri birer saniye arayla “ÇALIŞTIR (RUN)” konumundan “KES (CUTOFF)” konumuna getirildi.

YAKITI "NEDEN KESTİN?" DİYE SORDU



Raporda, “Kokpit ses kaydında, pilotlardan birinin diğerine ‘Neden kestin?’ diye sorduğu, diğerinin ise ‘Ben kesmedim’ diye yanıt verdiği duyuluyor” ifadesi yer aldı.



Kısa bir süre sonra, düğmeler tekrar olması gereken konuma getirildi ve motorlar yeniden çalışmaya başladı ancak her şey için çok geçti.



787 model uçakta, yakıt kesme düğmeleri iki pilot koltuğunun arasında, gaz kollarının hemen arkasında bulunuyor. Bu düğmelerin yanları metal bir çubukla korunuyor ve yanlışlıkla kapatılmalarını önlemek için özel bir kilit mekanizmasıyla donatılmış durumda.