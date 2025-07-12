Feci kazanın perde arkası: Pilotlar ölmeden saniyeler önce ne konuştu?
Hindistan’da 260 kişinin hayatını kaybettiği Air India faciasında, bir aydır beklenen ön rapor yayınlandı. Kazadan hemen önce motorlara yakıt akışının kesildiği ortaya çıktı. Kokpit kayıtları ise büyük bir karışıklığı gözler önüne serdi.
Hindistan'da Air India 171 sefer sayılı uçağın düşmesine ilişkin ön rapor açıklandı.
260 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın, motorlara yakıt akışının kesilmesinin neden olduğu ortaya çıktı.
Hindistan Uçak Kazası Araştırma Bürosu’nun (AAIB) raporuna göre, Boeing 787 Dreamliner model uçağın kokpitindeki yakıt kontrol düğmeleri tersine çevrilmişti ve bu durum motorların yakıtsız kalmasına yol açtı.
UÇAĞIN KARA KUTUSU İNCELENDİ
Araştırmacılar, kazaya dair verileri uçağın “kara kutusu”ndan elde etmeyi başardı. Kara kutudan, 49 saatlik uçuş verisi ve kazayı da içeren iki saatlik kokpit ses kaydı alındı.
Rapora göre, uçak 180 knot (yaklaşık 333 km/s) hıza ulaştığında, her iki motorun yakıt kesme düğmeleri birer saniye arayla “ÇALIŞTIR (RUN)” konumundan “KES (CUTOFF)” konumuna getirildi.
YAKITI "NEDEN KESTİN?" DİYE SORDU
Raporda, “Kokpit ses kaydında, pilotlardan birinin diğerine ‘Neden kestin?’ diye sorduğu, diğerinin ise ‘Ben kesmedim’ diye yanıt verdiği duyuluyor” ifadesi yer aldı.
Kısa bir süre sonra, düğmeler tekrar olması gereken konuma getirildi ve motorlar yeniden çalışmaya başladı ancak her şey için çok geçti.
787 model uçakta, yakıt kesme düğmeleri iki pilot koltuğunun arasında, gaz kollarının hemen arkasında bulunuyor. Bu düğmelerin yanları metal bir çubukla korunuyor ve yanlışlıkla kapatılmalarını önlemek için özel bir kilit mekanizmasıyla donatılmış durumda.
UÇAK KALKIŞ SIRASINDA İRTİFA KAYBETTİ
Rapora göre, havalimanı güvenlik kamerası görüntülerinde, uçağın kalkıştan sonraki ilk tırmanışı sırasında acil durum güç kaynağı olan Ram Air Turbine’ın devreye girdiği görülüyor. Uçak, henüz havalimanının sınır duvarını geçmeden önce irtifa kaybetmeye başlıyor.
Motorların yeniden çalıştırılmaya çalışılmasından birkaç saniye sonra, pilotlardan biri “MAYDAY MAYDAY MAYDAY” çağrısında bulundu. Hava trafik kontrolörü uçağın çağrı kodunu sordu ancak yanıt alamadı ve uçağın uzakta yere çakıldığını izledi.
YAKIT DÜĞMESİ KENDİ KENDİNE KAPANABİLİR Mİ?
CNN’in güvenlik analisti David Soucie, yakıt düğmelerinin “kasıtlı şekilde çevrilecek şekilde tasarlandığını” belirtti ve tüm yakıt düğmelerinin yanlışlıkla kapatıldığı vakaların “son derece nadir” olduğunu söyledi.
Soucie, “Yıllar içinde bu düğmeler, kazara çevrilmelerini önlemek amacıyla geliştirildi. Otomatik değiller. Hiçbir şekilde kendiliğinden hareket etmezler” dedi.
UÇAĞIN DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLECEK KOŞULLAR
Uçuşun kaptan pilotunun 56 yaşında olduğu ve kariyerinde 15 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. İkinci pilot ise 32 yaşında ve 3 bin 400 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti.
Araştırmacılar, enkazda bulunan ekipman ayarlarının kalkış için normal olduğunu da belirtti. Uçaktaki yakıt test edildi ve kalitesinin yeterli olduğu tespit edildi. Uçuş rotasında kayda değer bir kuş faaliyeti gözlenmedi.
Araştırma sonucunda, kanatlardaki flap’ların kalkış için doğru olan 5 derece pozisyonuna ayarlandığı ve iniş takımı kolunun aşağı pozisyonda olduğu tespit edildi.
Rapora göre, sol motor 26 Mart’ta, sağ motor ise 1 Mayıs’ta uçağa takılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Havacılık
- Hindistan
- Uçak Kazası