260 kişi ölmüştü. Kokpit kayıtları çözüldü, pilot incelemesi tamamlandı

Hindistan'da geçen yıl 260 kişinin hayatını kaybettiği Air India uçağı kazasına ilişkin soruşturma son aşamaya girdi.

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu, kokpit ses kayıtlarının çözümünün tamamlandığını, pilotlara ilişkin psikolojik inceleme yürütüldüğünü ve soruşturmanın analiz aşamasına geçtiğini açıkladı.

KOKPİT KAYITLARI ÇÖZÜLDÜ

Mahkemeye sunulan resmi belgede, Boeing 787 tipi uçağın kokpit ses kayıtlarının yazılı dökümünün hazırlandığı belirtildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında psikolojik otopsi çalışmasının da gerçekleştirildiği ifade edildi. Ancak bu incelemenin hangi kişiye yönelik yapıldığı ya da elde edilen bulgular hakkında bilgi verilmedi.

PİLOTLAR VE AİLELERİYLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Air India'nın Boeing 787 pilotları, kabin ekipleri, teknik personel, hava trafik kontrol görevlileri, meteoroloji uzmanları ve insan faktörleri uzmanlarının ifadelerine başvuruldu.

Kazada görev yapan uçuş ekibinin aileleri de soruşturmanın ilk aşamalarında evlerinde ziyaret edildi.

PİLOTLAR SUÇLANDI, SORUŞTURMA ETKİLENDİ

Kazanın kaptan pilotunun babası Pushkar Raj Sabharwal, soruşturmacıların oğlunun kalkıştan kısa süre sonra motorlara giden yakıt akışını kestiğini ima ettiğini öne sürerek dava açmıştı.

Yetkililer ise medyada pilotları sorumlu tutan haberlerin bazı tanıkların ifade vermekte isteksiz davranmasına yol açtığını belirtti.

YAKIT AKIŞI İDDİASI GÜNDEMDE

Reuters'ın geçen yıl ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, kokpit ses kayıtlarının kaptan pilotun kalkıştan kısa süre sonra motorlara giden yakıt akışını kestiği yönündeki değerlendirmeyi desteklediği öne sürülmüştü.

Hindistanlı yetkiller ise bu iddiaların ardından yaptığı açıklamada, soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu ve kazanın nedenine ilişkin kesin sonuca varmak için erken olduğunu vurgulamıştı.

NİHAİ RAPOR EKİM AYINDA BEKLENİYOR

Soruşturmanın operasyonel, teknik, insan faktörleri ve kurumsal süreçlere ilişkin analiz aşamasında olduğu açıklandı. Kalan çalışmaların dış kurumlara bağlı süreçler tamamlanırsa yaklaşık altı hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Taslak nihai raporun ekim ayında hazırlanarak soruşturmaya katılan ülkelere görüş için gönderileceği, ardından raporun son halinin yayımlanacağı bildirildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) da taslak raporu inceleyecek kurumlar arasında yer alacağı belirtildi.