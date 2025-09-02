268 gazete manşetlerini kararttı: Gazze'de öldürülen gazeteciler için protesto
Dünya genelinde 268 kuruluş, Gazze'de öldürülen gazeteciler için manşetlerini kararttı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün başlattığı eylemde talep, Gazze'deki Filistinli gazetecilerin korunması ve İsrail'e yönelik cezasızlığın son bulması.
Aralarında İngiliz The Independent, The Guardian, Fransız L'humanite,
Alman De Volkskrant'ın da olduğu dünya genelinde yüksek tirajlı 268 gazete, ilk sayfalarını kararttı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün başlattığı eyleme katılan 268 kuruluş, manşetlerine son saldırıda öldürülen 5 gazeteciyi taşıdı.
Örgüt, bu eylemin bugüne kadarki en büyük uluslararası medya eylemi olduğunu duyurdu.
"HABER VERECEK KİMSE KALMAYACAK"
Resimsiz manşetlerde ortak, tek bir cümle yer aldı. O cümlede, "Gazze'deki muhabirler İsrail'in savaşı nedeniyle öldürülmeye devam ederlerse, size haber verecek kimse kalmayacak, Bu sadece Gazze'ye karşı bir savaş değil, gazeteciliğe karşı bir savaş." ifadeleri yer aldı.
Yayımlanan bildiride İsrail'e karşı cezasızlığın durdurulması, gazetecilerin korunması, Filistinli gazetecilerin Gazze'den ayrılmalarına izin verilmesi ve yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmelerine izin verilmesi talep edildi.
TELEVİZYONLAR YAYINLARINI YARIDA KESTİ
Dünyada bazı televizyonlar ise yayınlarını yarıda keserek İsrail'i protesto etti.
Savaş başından bu yana 10 çalışanı öldürülen Katar Merkezli El Cezire de yayınında öldürülen 279 gazetecinin fotoğraflarından oluşan sessiz bir haberle protestoya katıldı.
Protesto için ekran karartmalar, 9 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na kadar devam edecek.
NASIR HASTANESİ'NE SALDIRI
İsrail ordusunun, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5’i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı toplam 22 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.
GAZZE'DE 247 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, El-Kuds el-Yevm kanalında muhabir olarak çalışan kadın gazeteci İslam Abid'in saldırılarda öldüğü ve sayının 247'ye çıktığı belirtildi.
Filistinli gazetecilerin İsrail tarafından sistematik olarak hedef alınması, öldürülmesi ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonuna bu sistematik suçları kınamaları çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "iğrenç ve vahşi" olarak tanımlanan bu suçlardan İsrail ve ABD yönetimi ile soykırıma ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğu kaydedildi.
