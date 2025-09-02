268 gazete manşetlerini kararttı: Gazze'de öldürülen gazeteciler için protesto

Aralarında İngiliz The Independent, The Guardian, Fransız L'humanite,

Alman De Volkskrant'ın da olduğu dünya genelinde yüksek tirajlı 268 gazete, ilk sayfalarını kararttı.



Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün başlattığı eyleme katılan 268 kuruluş, manşetlerine son saldırıda öldürülen 5 gazeteciyi taşıdı. Örgüt, bu eylemin bugüne kadarki en büyük uluslararası medya eylemi olduğunu duyurdu.

"HABER VERECEK KİMSE KALMAYACAK"



Resimsiz manşetlerde ortak, tek bir cümle yer aldı. O cümlede, "Gazze'deki muhabirler İsrail'in savaşı nedeniyle öldürülmeye devam ederlerse, size haber verecek kimse kalmayacak, Bu sadece Gazze'ye karşı bir savaş değil, gazeteciliğe karşı bir savaş." ifadeleri yer aldı.



Yayımlanan bildiride İsrail'e karşı cezasızlığın durdurulması, gazetecilerin korunması, Filistinli gazetecilerin Gazze'den ayrılmalarına izin verilmesi ve yabancı gazetecilerin Gazze'ye girmelerine izin verilmesi talep edildi.



TELEVİZYONLAR YAYINLARINI YARIDA KESTİ



Dünyada bazı televizyonlar ise yayınlarını yarıda keserek İsrail'i protesto etti.



Savaş başından bu yana 10 çalışanı öldürülen Katar Merkezli El Cezire de yayınında öldürülen 279 gazetecinin fotoğraflarından oluşan sessiz bir haberle protestoya katıldı.



Protesto için ekran karartmalar, 9 Eylül'de başlayacak olan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na kadar devam edecek.

