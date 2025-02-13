27 bin balık kaçtı: Kayıp somonları bulana para ödülü!

Dünyanın en büyük deniz ürünleri şirketlerinden Mowi, Norveç'in Troms bölgesindeki Storvika V tesisindeki kafeste meydana gelen hasarın ardından 27 bin somonun kaçtığını açıkladı. Kaçan balıkların her biri için 500 Norveç kronu ödül verileceği bildirildi.



Kampanyacılar, kaçan somonların vahşi somonlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Bu balıkların genetik çeşitliliği azalttığı ve deniz bitleriyle enfeksiyon riskini artırdığı vurgulanıyor.



Norveç Balıkçılık Dairesi, kaçan balıkları yakalamak için çabaların genişletilmesi talimatı verdi. Normalde yalnızca 500 metre uzaklıktaki alanda toplanan kaçak balıklar, bu kez daha geniş bir alanda toplanacak.

"CİDDİ VE ÜZÜCÜ"



Şirket, kaçan somonların çevreye verdiği zarar nedeniyle durumu "ciddi ve çok üzücü" olarak nitelendirirken, yakalanan balıkların kayıtlı balıkçılar aracılığıyla balık kabul merkezlerine teslim edilebileceğini açıkladı.



Geçtiğimiz yaz, Norveç’teki vahşi somon sayılarının tarihi düşük seviyelere inmesiyle 33 nehirde somon avcılığı yasaklanmıştı. Uzmanlar, kaçak çiftlik somonlarının vahşi türlerle melezleşmesinin, doğadaki hayatta kalma oranını düşürdüğünü belirtiyor.