28 kişi öldü: İran limanı hala yanıyor, Rus uçakları yola çıktı
İran'ın güneyindeki Şehid Recai Şehr limanında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 28 kişi hayatını kaybetti. ABD basını, patlamanın kaynağını yazdı, Rusya uçak desteği gönderiyor.
İran'da büyük bir patlama meydana geldi.
Şehid Recai Limanı'ndaki patlamada en az 28 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise İçişleri Bakanlığı tarafından 800 olarak açıklandı.
Yangının kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü de anlaşıldı.
Amerikan New York Times'ın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, limanda patlayan şey, füzeler için katı yakıtın önemli bir bileşeni olan sodyum perklorattı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamanın "ilk belirlemelere göre ülkenin savunma sanayisi ile ilgili olmadığını" belirtti.
RUS UÇAKLARI YOLDA
TASS haber ajansının bildirdiğine göre Rusya, limandaki yangının söndürülmesine yardımcı olmak üzere birkaç uçak gönderiyor.
DEVRİM MUHAFIZLARI KONTROLÜ ELE ALDI
Iran International'ın edindiği bilgiye göre, Devrim Muhafızları istihbarat güçleri, liman tesisleri ve bitişiğindeki gümrük binaları da dahil olmak üzere Şehid Recai Limanı bölgesinin kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Kaynaklar, limanın güvenlik görevlileri ve gümrük koruma personelinin bile bu bölgelere erişimine izin verilmediğini belirtiyor.
LİMANDAKİ FAALİYETLER YÖNLENDİRİLDİ
Tarım Bakanı Gulamrıza Nuri Kızılce, Kriz Yönetimi toplantısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlama sonrasında limana mal taşıyan gemilerin başka limanlara yönlendirildiğini açıkladı.
İranlı bakan, "Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemiler, başta İmam Humeyni Limanı olmak üzere diğer limanlara yönlendirildi" dedi.
İmam Humeyni Limanı, Basra Körfezi'nin kuzey kıyısında Huzistan eyaletinde yer alıyor.
İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN DERHAL SORUŞTURMA TALİMATI
İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı İskender Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.
Vali Aşuri’den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi. Mümini’nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.
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