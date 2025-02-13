28 milyar Türk Lirası değerindeki servetinin peşinde: Çöplüğü satın alacak

Galler'in Newport kentinde yaşayan James Howells, 600 milyon sterlinlik Bitcoin servetini içeren sabit diskinin yanlışlıkla çöpe atıldığını iddia ediyor.

Howelss, 2013 yılından bu yana içinde 8 bin Bitcoin bulunan hard diski kurtarmak için mücadele veriyordu. Geçtiğimiz ay Newport belediye meclisine çöp sahasına erişim izni almak için dava açmıştı ancak açtığı dava redledilmişti.

Bu gelişmenin ardından Newport belediyesi, çöplüğün kapatılacağını ve bir kısmının güneş enerjisi çiftliğine dönüştürüleceğini duyurdu. Bu hamlenin kendi mücadelesine zarar verdiğini belirten Howells, "Mahkemede, arama izni verilmesinin Newport halkı için büyük bir olumsuzluk yaratacağı savunuluyordu. Ancak şimdi, çöplüğün zaten kapatılacağı ortaya çıktı" dedi.



Bu durum gerçekleşmeden önce harekete geçmek isteyen 39 yaşındaki Howells, çöp sahasını satın alarak servetine ulaşmayı umuyor. BBC'ye açıklamalarda bulunan Howells, "Çöp sahasını satın almakla ilgilenebilirim. Bu seçeneği yatırım ortaklarımla görüştüm, şu an için değerlendirme aşamasındayız" dedi.



Howells, bitcoin cüzdanını içeren sabit diskin bulunduğu çantayı 2013 yazında o dönemdeki ortağı tarafından çöp sanarak attığını ve böylece milyonlarca sterlin değerindeki kripto servetinin kaybolduğunu ifade etti.



Hatasını fark eden Howells, yıllardır belediyeden destek talep etti ve hatta yetkililere kazancını paylaşmayı teklif etti. Ancak Newport belediyesi, sabit diskin çöpe atıldığı andan itibaren kendilerine ait olduğunu savunarak tüm girişimleri engelledi.



Yüksek mahkeme hakimi Yargıç Keyser KC, Ocak ayında verdiği kararda, Howells’in belleği geri alma hakkı olmadığı yönündeki belediye savunmasını kabul etti. Newport belediye meclisi ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.



Howells, 600 milyon sterlinlik bitcoin servetine ulaşmak için tüm yasal ve finansal yolları denemeye devam edeceğini belirtti.