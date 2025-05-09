28 şehir yere gömülüyor: Bilim insanları tespit etti

Yeni bir çalışma, aralarında New York, Şikago, Dallas ve Denver'ın da bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık 28 şehrinin yılda 2 ile 10 milimetre arasında değişen oranlarda battığını bildirdi.

Virginia Politeknik Enstitüsü ve Virginia Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, uydu radar ölçümlerini kullanarak ABD'nin büyük şehirlerindeki batma ya da çökmenin yüksek çözünürlüklü haritalarını oluşturdu.

İncelenen 28 şehrin her birinde, şehrin en az yüzde 20'sinin battığı görüldü. Şehirlerin 25'inde ise arazinin en az yüzde 65'i batıyordu.

Teksas'taki şehirler en yüksek çökme oranlarını gösterirken, Houston bu konuda başı çekti. Burada şehrin yaklaşık yüzde 40'ı yılda 5 milimetreden fazla batarken, şehrin yüzde 12'si yılda 10 milimetre batıyor.

"YOLLAR VE KÖPRÜLERİ TEHLİKEYE ATABİLİR"

Araştırmayı yöneten Leonard Ochenchen, “Arazinin aşağı doğru küçük kaymaları bile zaman içinde binaların, yolların, köprülerin ve demiryollarının yapısal bütünlüğünü tehlikeye atabilir” dedi.

Doğal jeolojik süreçler nedeniyle birçok alanın çökmesi dünya genelinde nadir görülen bir durum değil ancak araştırma ekibi, ABD'deki kentsel çökelmenin yüzde 80'inin çeşitli insan faaliyetleri tarafından kullanılmak üzere yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklandığı sonucuna vardı. Şehirler büyümeye devam ettikçe bu sorunun daha da şiddetleneceği tahmin ediliyor.

KIYI ŞEHİRLERİ İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK

Çökme, insan kaynaklı iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği deniz seviyesindeki yükselmenin de tehdidi altında olan kıyı şehirleri için daha yüksek riskler oluştururken, iç kesimlerdeki şehirleri de risk altına sokarak sel baskınlarına daha açık hale getiriyor.

Buna ek olarak, bir şehirdeki düzensiz çökelme, binaların ve altyapının dengesini bozabilir.

