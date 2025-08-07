Kaybolan dağcının cesedi 28 yıl sonra bulundu: Kıyafetleri bile yırtılmamış



Cesedin üzerinde bulunan kimlik kartında "Naseeruddin" adı yazıyordu. Yetkililer, bu bilginin ardından cesedin Haziran 1997’de, Pakistan’da kar fırtınası sırasında bir buzul çatlağına düşerek kaybolduğu bildirilen dağcıya ait olduğunu doğruladı.

''GÖRDÜĞÜM ŞEYE İNANAMADIM''



Çarpıcı keşfi yapan çoban Omar Khan, BBC’ye yaptığı açıklamada, ''Gördüğüm şeye inanamadım. Bedeni sapasağlam duruyordu. Kıyafetleri bile yırtılmamıştı” ifadelerini kullandı.

Kaybolduğu dönem 33 yaşında olan Naseeruddin’in, olay günü kardeşi Kathiruddin ile birlikte at sırtında trekking yaptığı bildirildi. Aile içi bir anlaşmazlık nedeniyle birlikte evden ayrılan kardeşler, o sabah Lady Vadisi’ne ulaştı. Ancak öğleden sonra bir mağaraya giren Naseeruddin'den bir daha haber alınamadı.



Saatler süren aramalara rağmen genç dağcıya ulaşılamadı. 1 Ağustos 2025'te, aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından ceset buzulların içinden neredeyse bozulmamış bir şekilde çıkarıldı. Uzmanlara göre buzulun aşırı soğuk ve düşük neme sahip olması, insan bedenini doğal yollarla yüzyıllarca koruyabiliyor.



DNA testiyle kimlik teyidi süreci başlatılmış olsa da, ailesi ve yakınları, yüz hatlarının şaşırtıcı şekilde korunmuş olması nedeniyle Naseeruddin'i hemen tanıdı.

Bu olağanüstü gelişme, geçen yıl Peru’da yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi. 22 yıl önce Huascarán Dağı’nda kaybolan William Stampfl’in mumyalanmış bedeni de buzulların içinde bulunmuştu.



