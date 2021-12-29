29 milyon liralık nafakayı ödemeyen adama, 31 Aralık 9999'a kadar yurt dışına çıkış cezası verildi

İsrail’de bir aile mahkemesi, İsrailli eşinden boşanan Avustralya vatandaşı Huppert'in iki çocuğunun her biri için 18 yaşına gelene kadar ayda 5 bin şekel (yaklaşık 19,5 bin lira) ödemesi gerektiğine karar verdi. Nafakayı düzenli olarak ödemeyen 44 yaşındaki kimyagere 8 bin yıllık bir yurt dışı cezası getirildi. Fakat, 9999 yılı çevrimiçi sistem tarafından izin verilen mümkün olan en yüksek tarih olduğu için keyfi olarak ayarlandı, ancak yasal bağlayıcılığı bulunuyor.



Bununla birlikte, Huppert'in İsrail vatandaşı olan eski eşi, çocukları üç aylık ve beş yaşındayken 2011'de İsrail’e geri döndü ve boşanma davası açtı. 2012 yılında, İsrail mahkemesi, dava için ülkeye gelen Huppert’ın iş de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle İsrail’den ayrılamayacağına hükmetti.



"ZULMA UĞARAYAN BİRÇOK YABANCI UYRUKLUDAN BİRİYİM"

Huppert, "2013'ten beri İsrail'de kapana kısıldım. ‘İsrail adalet sistemi tarafından sadece İsrailli kadınlarla evli oldukları için zulme uğrayan birçok yabancı uyrukludan biriyim. Bu kelimenin tam anlamıyla hayatımı riske atan bir durum” iddiasında bulundu.



Diğer taraftan, İsrail aile hukuku, kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı için sık sık eleştirildi. 2018 yılında maliye bakanlığı, boşanmış babaların yüzde 43'ünün eski eşlerine herhangi bir nafaka ödemeyi reddettiğini ve çocuklarını yetiştirmek için devlete güvenen bekar annelerin ekonomik olumsuzluklardan etkilendiğini tespit etti. Bu nedenle nafakalarla ilgili cezalar son yıllarda sıkılaştırıldı.



Yargıç Noam Solberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse, İsrail'deki aile hukukunun özünü evlilik ve boşanma yasaları oluşturuyor. Kadın ve erkek arasındaki eşitlik eksikliği ile karakterize ediliyor. Ancaki nafaka ödemelerinin eşitsiz bölünmesi için hiçbir gerekçe yoktur” dedi.



Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yönelik seyahat tavsiyesinde vatandaşlara, İsrail hukuk ve dini mahkemelerinin “yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere belirli kişilerin, borçları veya diğer yasal iddiaları ödenene kadar ülkeyi terk etmelerini engelleme yetkisini aktif olarak kullandığı” konusunda uyarıda bulunuyor.

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