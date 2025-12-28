2.Dünya Savaşı'na ait 470 kilogramlık bomba imha edildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın merkezinde bir inşaat alanında kazı çalışmaları sırasında bomba bulundu. 2. Dünya Savaşından kaldığı düşünülen bomba için yertkilere haber verildi. Profesyonel ekiplerin düzenlediği çalışmalarda 470 kilogram ağırlığındaki AN-M44 bombası olduğu tespit edildi.

ABD yapımı AN-M44 bombası, 1944'te Belgrad'ın Nazi işgalinden kurtarılması sırasında Müttefiklerin Alman mevzilerine düzenlediği hava saldırılarında kullanılmıştı.

Polis ekipleri bombanın yakınında bulunan yerleşim alanı ve alışveriş merkezinde çeşitli koruma önemleri aldı. Ayrıca, bölge sakinlerine mümkünse araçlarını kaldırmaları ve evlerini terk etmeleri söylendi.

Çalışmalar sonucu bomba yerinden çıkarılabildi. Bomba, Belgrad'dan 180 km uzaklıktaki bir ordu silah eğitim sahasına taşındı.

Son yıllarda Sırbistan'da geçmiş savaşlardan kalma patlamamış birçok bomba bulundu ve bunların hepsi patlamadan güvenli bir şekilde imha edildi. 2024 yılında 300 kilogram ağırlığında top mermisi bulundu ve aynı yıl NATO bombardımanından kalan bir bomba bulunup imha edildi.