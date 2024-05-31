3 aşamalı ateşkes planı | Hamas: Son teklifi olumlu görüyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin 3 aşamalı yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıkladı. Hamas'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz." denildi.

3 aşamalı ateşkes planı | Hamas: Son teklifi olumlu görüyoruz

Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili 'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

Hamas'tan ateşkes teklifiyle ilgili yapılan açıklamada "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, şeridin yeniden inşa edilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve ciddi şekilde mahkum/rehine değişimi içeren her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denildi.

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