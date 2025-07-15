3 Avrupa ülkesinden İran'a yaptırım sinyali

Fransa, ortakları İngiltere ve Almanya'yla, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı en geç ağustos sonunda işleteceklerini bildirdi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.



Bakan Barrot, İran'ın nükleer programına ilişkin "İran 10 yıl önce nükleer anlaşma müzakereleri sırasında verdiği taahhütleri ihlal etti. Fransa ve ortakları 10 yıl önce kaldırılan (İran’ın) silah, banka ve nükleer ekipmanları üzerindeki küresel ambargoları yeniden uygulamakta haklı. İran’dan kesin, somut ve doğrulanabilir bir taahhüt gelmediği sürece bunu en geç ağustos ayı sonunda yapacağız" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN KONFERANSI TEMMUZ AYINDA NEW YORK'TA"



İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Barrot, İsrail’in Filistin Yönetimi'ne olan 2 milyar euroluk borcunu ödemesini ve uyguladığı finansal ablukayı kaldırmasını istedi.



Öte yandan, İsrail’i başta Batı Şeria’da olmak üzere iki devletli çözüme "ölümcül darbe" indirebilecek yasadışı yerleşim projelerine son vermeye çağıran Barrot, AB’nin işgal altındaki topraklarda "şiddetten ve sömürgeleştirmeden sorumlu kişi ve kurumlara" yaptırım uygulamasının Birliğin imajı açısından önemli olduğunu vurguladı.



Barrot ayrıca, haziranda yapılması planlanan ancak İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle ertelenen Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı'nın, 28-30 Temmuz tarihlerinde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde yapılacağını hatırlattı.



ABD yönetiminin AB mallarına yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamasına da değinen Barrot, ABD ekonomisinin Avrupa ekonomisine "hayati derecede" ihtiyaç duyduğunu belirterek, "ABD'nin Avrupa Birliği'ne yüzde 30 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidi, şantajı andıran, dostça olmayan bir eylemdir ve ABD ile AB arasındaki ayrıcalıklı ilişkiyi yansıtmamaktadır" şeklinde konuştu.



İRAN: KARŞILIK VERİRİZ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını (snapback)" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini belirtmişti.



İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirmeyi öngören maddeyi işletme tehdidi için Bekayi, "Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları taahhütlerini yerine getirmiş olsalardı bu tür durumlarla karşılaşmazdık ve İran da anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltma hakkını kullanmazdı" demişti.



12 GÜNLÜK SAVAŞIN ARDINDAN ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ



İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.



İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.



İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulunmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıklamıştı.