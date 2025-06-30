3 Avrupa ülkesinden ortak açıklama: UAEA Başkanı'na tehditleri kınıyoruz

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetim ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde bağımsız bir kuruluş olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki gerilim sürüyor.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin dışişleri bakanları, ortak bir açıklama yaparak, UAEA Başkanı Rafael Grossi'ye yönelik "tehditleri" kınadıklarını bildirdi. Açıklama, kurumun ABD ve İsrail'in saldırılarına hedef olan nükleer tesisleri ziyaret etme talebinin İran tarafından reddedilmesinin ardından geldi.

Üç Avrupa ülkesi, ortak açıklamalarında, "Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'ye yönelik tehditleri kınıyor ve kuruma tam desteğini yineliyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu üç Avrupa ülkesi aynı zamanda İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın da Avrupalı tarafları olarak biliniyor.

İRAN: İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEMİZ BEKLENEMEZ



İranlı yetkililer, İsrail ve ABD'nin ülke içindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınamayan ve saldırıları meşrulaştırmakla suçladıkları Grossi'yi, Tel Aviv yönetiminin eylemlerine destek vermek ve İran’ın ulusal güvenliğine karşı ağır ihanetlerde bulunmakla suçlayarak bundan sonra ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.



İran Meclisi, 25 Haziran'da "İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin son saldırılarına ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu saldırıları kınamamasına karşı Ajans ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan" yasa tasarısını 290 kişilik mecliste 221’e karşı 0 oyla kabul etmişti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün yaptığı açıklamada, "nükleer tesislerin İsrail ve ABD saldırılarıyla vurulmasından günler sonra kurum denetçilerinin güvenliğinin garanti edilemediği bir dönemde İran'ın UAEA ile alışılageldik işbirliğini sürdürmesinin beklenemeyeceğini" söyledi.