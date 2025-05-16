3 Avrupa ülkesiyle nükleer görüşmeleri: İranlı yetkililer İstanbul'a geldi

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bugün İstanbul'da yapılacak nükleer konulu toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi temsil ediyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Revançi ve Garibabadi, İngiltere, Fransa ve Almanyalı üst düzey diplomatlarla yapılacak toplantı için İstanbul'a geldi.



İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilecek görüşmede, Tahran'ın nükleer programı ele alınıyor.



ROMA'DAKİ TOPLANTI İPTAL EDİLMİŞTİ

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD-İran müzakerelerinin ertelenmesinin ardından görüşme iptal edilmişti.



İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor.



Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.



Arakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

