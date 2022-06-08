3 ay komada kalan kadını nişanlısı engelledi

Kanada'nın Alberta kentinde 25 yaşında bir kadının geçirdiği kaza sonrası dört yıldır beraber olduğu nişanlısı tarafından engellendiği ortaya çıktı.



Aslen Perth, Avustralyalı olan Brie Duval, Kanada'nın Alberta kentinde korkunç bir kaza sonrasında çatı katından düşüp kafasını yere çarptı.



Başta kaburgaları olmak üzere birkaç kemiği kırılan ve doktorların yüzde 10 yaşama ihtimali verdiği Duval, iki beyin kanaması geçirip yaklaşık üç ay komada kaldı.

KOMADAN ÇIKTIKTAN İKİ AY SONRA HATIRLAMAYA BAŞLADI



Komanın ardından hayata dönen 25 yaşındaki Brie, kaza nedeniyle hafıza kaybı yaşarken, iki ay sonra eski günlerini hatırlamaya başladı.



Dört yıldır birlikte olduğu nişanlısına ulaşmaya çalışan Duval, tüm sosyal medya platformlarından ve telefon numarasından engellendiğini fark etti.



Brie, yaptığı açıklamada, onun "ruh eşi" olduğunu düşündüğünü ve hayatının en kötü zamanında "çok kötü" olabileceğine inanmakta zorlandığını söyleyerek, "yapılanlara inanılmaz derecede incindiğini" aktardı.

'HASTANEDE BİR KEZ BİLE ZİYARET ETMEDİ'



25 yaşındaki Brie Duval, hatırlamaya başladığında hemen onu aramayı düşündüğünü vurgularken, onu hastanede bir kez bile ziyaret etmediğini öğrendiğini söyledi.



Duval, “Aramızda sıfır temas oldu. Telefonu dahil her platformda engellendim” derken, “Yeni kız arkadaşından bir mesaj aldım. Bana güvenmediğini söyleyen bir mesaj gönderdi ve beni her yerden engellemesini sağladı” diye konuştu.

'BANA YAŞATTIĞI ACININ DERİNLİĞİNİ ANLATAMAM'



“Hareketlerinden inanılmaz derecede incindim. Yaptığı şeyi neden yaptığına dair hiçbir nedenim yok” diyen genç kadın, “O kadar incindim ki, bana yaşattığı acının derinliğini anlatamam. Yıllardır en iyi arkadaştık. Milyonlarca yıl geçse bunun olacağını hiç düşünmezdi.. Özellikle hayatımın böylesine berbat bir döneminde. Ruh eşim sanmıştım ama yanılmışım” ifadelerini kullandı.



Aşkı ve genel olarak insanları bulma konusunda güvensizlik yarattığını söyleyen Brie, “Kesinlikle güvenimi etkiledi. Sadece romantik ilişkilerde değil, genel olarak ilişkilerde. İnsanlara, özellikle de yakın olduğum insanlara karşı böyle bir güvensizliğe sahip olmama neden oldu” dedi.