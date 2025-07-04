3 harfli mesaj uçağa acil iniş yaptırdı

Porto Riko’dan ABD’ye giden bir yolcu uçağı, bir yolcunun bir başka yolcunun cep telefonunda gördüğü kısa mesaj sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı.



The New York Post gazetesinin aktardığına göre, American Airlines havayolu şirketine ait uçak, başkent San Juan’dan ABD’nin Teksas eyaletindeki Dallas’a gidiyordu. Yerel saatle perşembe sabahı havalanan uçak, ABD’ye ulaşamadan, kalktıktan yaklaşık yarım saat sonra Porto Riko’daki Isla Verde’ye inmek durumunda kaldı.

Bu acil inişin sebebi ise bir yolcunun telefonuna gelen ve bir başka yolcu tarafından yanlış yorumlanan bir kısa mesajdı.

YAKINI ÖLEN YOLCUYA "HUZUR İÇİNDE UYUSUN" MESAJI

Bir yolcu, bir diğer yolcunun telefonunda “RIP” (Huzur içinde uyusun) mesajını görünce, bunu uçağa yönelik bir tehdit olarak algılayarak kabin ekibiyle konuştu. Uçak, bomba tehdidi şüphesiyle Dallas’a varamadan iniş yaptı.



Porto Rikolu yetkililer, olayın ardından mesajı alan yolcuyu sorguladı. Sorguda yolcunun bir gün önce bir yakınını kaybettiği, Dallas’a da bu sebeple yolculuk ettiği ortaya çıktı.



Patlayıcı ve Kamu Güvenliği Ofisi de uçağa yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti. Uçak, bunun üzerine Porto Riko’dan yeniden kalkış yaparak cuma günü Teksas’a ulaştı. Havayolu şirketi ise gazetenin yorum talebine yanıt vermedi.