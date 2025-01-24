3 kız çocuğunu öldüren Southport saldırganına 52 yıl hapis cezası verildi

İngiltere'nin Southport kentinde Temmuz 2024'te bir dans okuluna düzenlenen bıçaklı saldırıda 9 yaşındaki Alice da Silva Aguiar, 6 yaşındaki Bebe King ve 7 yaşındaki Elsie Dot isimli üç kız çocuğu hayatını kaybetti.



Sekizi çocuk 10 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen Axel Rudakubana'ya şartlı tahliye olmaksızın en az 52 yıl hapis cezası verildi.











Hakim, saldırının "vahşice" işlendiğini ve sanığın "muhtemelen asla serbest bırakılmayacağını" belirterek, saldırıyı "sadistçe" olarak tanımladı.



Mahkemede, Rudakubana’nın ailesinin daha önceki yıllarda polise defalarca yardım çağrısında bulunduğu ancak müdahale edilmediği de öğrenildi.



Sanık, saldırı sonrası polis tarafından tutuklanırken, yaptığı açıklamalarda "Çocukların öldüğüne sevindim" ifadelerini kullanmıştı.



Rudakubana ayrıca, 8 çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 18 yıl ve 2 yetişkine yönelik saldırılardan dolayı 16 yıl hapis cezası aldı. Cezaların eş zamanlı olarak uygulanacağı açıklandı.



Saldırının ardından yapılan polis soruşturmasında, Rudakubana'nın El Kaide eğitim kılavuzlarından faydalanarak bıçaklama tekniklerini öğrendiği ve zehirli maddeler üretmeye çalıştığı ortaya çıktı.



Söz konusu saldırı, aşırı sağcı şiddet olaylarının da fitilini ateşlemişti.



Saldırının ardından sosyal medyada yayılan dezenformasyon nedeniyle ülke genelinde aşırı sağcı şiddet olayları başlamış ve çok sayıda kentte aşırı sağcılar polis ve karşıt görüşlülerle çatışmıştı.