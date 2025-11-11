Moskova yönetimi, Ukrayna ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı yeni bir operasyon girişiminde bulunmakla suçladı.

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı ve İngiliz casusların, Rus pilotları 3 milyon dolar karşılığında Kinzhal hipersonik füzesiyle silahlandırılmış bir MİG-31 jetini çalması için kandırmaya çalıştığını bildirdi.

Devlet haber ajansı RIA'nın FSB'den aktararak bildirdiğine göre kaçırılan jet, vurulma ihtimalinin olduğu NATO hava üssünün yer aldığı Romanya şehri Constanta'ya gidiyordu.

FSB, Ukrayna ve İngiltere'nin kaçırılan uçağı kullanarak büyük çaplı bir “provokasyon” planladığını ve Ukrayna askeri istihbaratının, savaş uçağını çalmak için Rus pilotları işe almaya çalıştığını kaydetti.

FSB, "Ukrayna ve İngiliz istihbarat servislerine karşı önlemler alındı" dedi.

Rus devlet televizyonu da iki ülkenin istihbaratı için çalışan bir adamın fotoğraflarını ve mesajlarını paylaştı. Adama, MİG jetini Avrupa'ya uçurması için 3 milyon doların yanı sıra vatandaşlık teklif edildiği de bildirildi.

Rusya'nın hipersonik Kinzhal füzesi, çok yüksek hız kapasitesine sahip. Manevraları, hava savunma sistemlerinin bu füzeyi takip etmesini ve önlemesini zorlaştırıyor.