3 ülkeden gövde gösterisi: Nükleer için Rusya'yı seçtiler

Rusya, İran ve Çin arasında İran'ın nükleer programına ilişkin üçlü görüşmeler yarın Moskova'da gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova tarafından yapıldı. RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada Zaharova, görüşmelerin uzmanlar düzeyinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Yaklaşan toplantı İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bageri tarafından da duyuruldu. İran devlet haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Bageri, “Bugün ve yarın Moskova'da Çin, Rusya ve İran'ın nükleer mesele, anlaşma ve 2231 sayılı kararla ilgili çeşitli hususları ele alacağı bir üçlü toplantı daha yapacağız” dedi.

TRUMP MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e gönderdiği mektupta yeni bir nükleer anlaşma için iki aylık bir süre tanımıştı.

İran ise bir mektupla yanıt vererek sadece dolaylı olarak müzakere etmeye istekli olduğunu belirtti. Amerikan Başkanı, işbirliği yapmayı reddettiği için İran'ı “eşi benzeri görülmemiş bombardımanlarla” tehdit ederken İran, buna uygun şekilde karşılık vereceğine söz verdi.

Dünya basını, Washington'un Moskova'dan bu konuda arabuluculuk yapmasını istediğini yazdı.