3 yaşında tahta çıkmıştı. Dünyanın en genç hükümdarı hayatını kaybetti

Uganda 'nın batısındaki geleneksel Tooro Krallığı'nın hükümdarı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, Kral Oyo'nun perşembe günü yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölüm nedeni resmi olarak paylaşılmadı.

Uganda basınında yer alan ve bir hükümet yetkilisine dayandırılan haberlere göre Oyo bir süredir ağır hastaydı ve ABD'de tedavi görüyordu.

3 YAŞINDA KRAL OLDU

Oyo, babasının ölümünün ardından 1995 yılında henüz 3 yaşındayken Tooro tahtına çıktı.

Yaşının küçük olması nedeniyle kraliçe annenin de aralarında bulunduğu bir naipler konseyi oluşturuldu. Oyo, 18 yaşına geldiğinde düzenlenen resmi taç giyme töreniyle görevlerini tamamen devraldı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en genç hüküm süren hükümdarı” olarak kayıtlara geçen Oyo, yaklaşık 31 yıl boyunca tahtta kaldı.

19'uncu yüzyılın başlarında kurulan Tooro Krallığı'nın 13'üncü hükümdarı olan Oyo, iki milyondan fazla kişinin geleneksel lideriydi.

“ÖLÇÜLEMEZ BİR KAYIP”

Tooro Başbakanı Akiiki, Kral Oyo'nun ölümünü kraliyet ailesi ve Tooro halkı için “ölçülemez bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Akiiki, “Tooro halkının bu son derece zor dönemde birlik içinde, sakin ve dualarla kalmasını istiyorum. Majesteleri Kral ebedi huzur içinde yatsın.” ifadelerini kullandı.

Uganda'nın en büyük ve en etkili geleneksel kurumu olan Buganda Krallığı da Oyo'nun ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımlayarak genç kralı ülke için değerli bir isim olarak nitelendirdi.

SİYASİ GÜCÜ YOKTU

Uganda, seçilmiş bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilmesine rağmen ülkede çok sayıda geleneksel krallık varlığını sürdürüyor.

Bu krallıkların resmi siyasi yetkileri bulunmuyor ancak toplum üzerinde önemli kültürel ve sembolik etkileri bulunuyor.

Oyo da hükümdarlığı boyunca özellikle gençlerin güçlendirilmesi, eğitim , iklimin korunması ve HIV/AIDS konusunda farkındalık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla tanınıyordu.

TAHTIN VARİSİ AÇIKLANACAK

Tooro Krallığı'nda hükümdarlık babadan oğula geçen kalıtsal bir sisteme dayanıyor.

Oyo resmi olarak evli değildi. Ancak Başbakan Akiiki, kraliyet soyunun devamının güvence altında olduğunu ve Kral Oyo'nun bir erkek varisi bulunduğunu açıkladı.

Varisin kimliği ise henüz duyurulmadı. Akiiki, yeni prensin kimliğinin Tooro Krallığı'nın gelenek ve görenekleri doğrultusunda “uygun zamanda” resmen açıklanacağını bildirdi.