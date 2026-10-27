3 yaşındaki çocuk 12 dakikada 10 gol attı, sahaya polis çağrıldı

ABD'nin Florida eyaletindeki Winter Park'ta 5 yaş grubu çocuklar arasındaki maçta oynayan 3 yaşındaki Nevada; yeteneği, oyun zekası, kıvraklığı, çalımları ve birbirinden şık golleriyle kendine hayran bıraktı.

12 dakikada 10 gol atan Nevada'nın muhteşem oyunu karşısında, iddialara göre diğer veliler arasında sesler yükselmeye başladı.



DİĞER AİLELERİN “ŞAHSİ OYNUYOR VE ÇOCUKLARIMIZI İTİYOR” İDDİASI

Onun yüzünden kendi çocuklarının ayağına neredeyse top değmediğini, Nevada'nın çok şahsi oynadığını, hatta oyun sırasında diğer çocukları ittiğini savunan ailelerle Nevada'nın anne ve babası arasında tansiyon yükselince sahaya polis çağrıldı.



AİLESİYLE BİRLİKTE SAHADAN ÇIKARILDI, LİGDEN ATILDI



i9 Sports liginde oynanan 30 dakikalık maçta Nevada 12 dakika forma giyme şansı bulabildi ve attığı 10 golün ardından oyundan alındı. Ailesiyle birlikte polis eşliğinde sahadan çıkarılan küçük çocuğun ligden de atıldığı öğrenildi.

Nevada'nın ailesi, diğer velilerin, Nevada çok iyi oynadığı için adeta kıskançlıktan polis çağırdığını savunurken, polis ise yaşananların, çocuğun yetenekli olmasından değil, ailesinin diğer veliler ve lig yetkilileriyle yaşadığı gerginlikten kaynaklandığını açıkladı.



LİG YETKİLİSİ: ÇOCUK ÇOK İYİ AMA BAŞKALARINI İTEREK GOL ATIYOR



Lig yetkilileri de yine Nevada'nın ailesinin çevreye rahatsızlık verdikleri için sahaya polis çağrıldığını ifade etti.



Lig yetkilisi Thomas Hayes'in, sahaya gelen polislere, "Bu çocuk gerçekten çok iyi, harika. Diğerlerine göre gerçekten ileri seviyede. Çok gol atıyor ama diğer çocukları iterek bu golleri atıyor." dedi.



BABASI: 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU SPORDA İYİ DİYE CEZALANDIRMAK GÜLÜNÇ

Nevada'nın babası Don, Instagram'da paylaştığı videoda, "3 yaşındaki bir çocuğu sporda çok iyi olduğu için cezalandırmak gülünç." ifadesini kullanırken, annesi Martasia da bu olayların oğlunda travmaya neden olduğu belirterek, "Hâlâ futbol oynamak istiyor ama oraya tekrar gitmek içinden gelmiyor." dedi.



Top oynamaya 10 aylıkken başlayan Nevada'nın günde 3 saat babasıyla idman yaptığı söylediyen Martasia, oğlu ligden çıkarıldıktan sonra, ligin sonbahar dönemi için ödedikleri 300 dolarlık kayıt parasının kendilerine iade edildiğini belirtti.