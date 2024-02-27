3 yıllık soruşturma: Fransa'da el konulan hazine Türkiye'ye iade edilecek

Fransız basınında yer alan habere göre, Fransız Gümrük İstihbarat Servisi'nin (DNRED) 3 yıllık soruşturması sonucu yasa dışı antik eser kaçakçılık ağı çökertildi.

Fransız gümrük görevlileri 2022'de bir evde 6. yüzyıla ait Anadolu menşeli 8 bin 597 sikke buldu.



Bu paraların evin dört bir yanındaki kutularda, televizyon dolabı ve buzdolabı poşetlerinde muhafaza edildiği tespit edildi.



Yapılan araştırmalar, bu evdeki hane halkının halihazırda yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu 15 bin antik eserden 7 binden fazlasını sattığını ortaya koydu.



15 bin eserin toplam değerinin 1,5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.



Kaçakçılık ağının organizatörleri ise Türkiye'de Türk makamlarca tutuklandı.



Kaçak eserlerin bulunduğu evde oturan şahıs yakın zamanda yerel mahkemede hakim karşısına çıkacak.



Fransız makamlarının evde tespit ettiği antik eserler Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.