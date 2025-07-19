30 füze, 300 İHA: Zelenski bilançoyu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 30'un üzerinde füze ve 300'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.



Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti. Ukrayna'nın birkaç bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



Ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine de yoğun hava saldırısının yapıldığını aktaran Zelenski, Sumi bölgesinde ise binlerce ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.



Rus saldırılarının önlenmesi için daha fazla İHA ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Zelenskiy müttefiklerin bu tür silahların Ukrayna'da üretilmesi için yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı.