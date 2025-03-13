30 milyon liralık evini garsona bıraktı: Ailede miras kavgası başladı

Londra’da yaşayan Richard Joy’un, ölümünden kısa süre önce 650 bin sterlinlik (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) değerindeki evini 38 yaşındaki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn’e bırakması, ailesini harekete geçirdi. Joy’un kuzeni, mülkü geri almak için hukuk mücadelesi başlattı.

The Independent haberine göre, 2018 yılında 82 yaşındayken hayatını kaybeden Richard Joy, ailesinden miras kalan Hillside Gardens’taki evinde tek başına yaşıyordu. Joy, 2016 yılında, sık sık gittiği kafede çalışan 38 yaşındaki Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn’e evini devretti.

Romanyshyn, Joy’un kendisine tapuları uzatarak, “Bu ev senin, evin sana ait olmasını istiyorum” dediğini iddia ediyor. Zaman içinde Joy ile güçlü bir bağ kurduklarını belirten Romanyshyn, “Bize evlatlık ailesi gibi davrandı” dedi.



KUZENİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Joy’un kuzeni Martin Larney, evin devrinin geçersiz sayılması için hukuki mücadele başlattı. Avukatı Andrew Nicklin, “Joy, 2016 yılında bilişsel yetilerini kaybetmeye başlamıştı. Bu tür bir yasal işlemi yapacak zihinsel kapasiteye sahip değildi ve Romanyshyn’e bağımlıydı” diyerek, yaşlı adamın kandırılmış olabileceğini öne sürdü.



"DİZİ İZLİYORDU, SATRANÇ OYNUYORDU"

Romanyshyn ise Joy’un bilinci yerinde bir adam olduğunu savunarak, “Benedict Cumberbatch’in ‘Sherlock’ dizisini takip edebiliyordu ve kızımla satranç oynuyordu” dedi. Avukatı Lynne Counsell ise “Tıbbi kayıtlar Joy’un demans teşhisi almadığını gösteriyor” diyerek mülk devrinin geçerli olduğunu belirtti.



AİLESİYLE BAĞINI KOPARDI

Mahkemeye sunulan belgelerde, Joy’un 2011 yılında yaptığı vasiyetnamesinde evini ve diğer mal varlığını kuzeni Martin Larney, annesi Doreen Larney ve bir arkadaşına bıraktığı ortaya çıktı. Ancak 2012’den itibaren ailesiyle iletişimini kestiği belirtildi.



Dava, Londra’daki Merkez Mahkemesi’nde devam ediyor. Hakimin ilerleyen günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

