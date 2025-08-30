30 saniyede kurtarma operasyonu: Uçak denize düştü, pilot sağ çıktı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde deneyimli bir pilot, motor arızası nedeniyle uçağını denize indirmek zorunda kaldı. Acil iniş sırasında uçak ters dönerek suya gömülürken, pilot Mark Finkelstein mucizevi şekilde kurtarıldı.

Tek motorlu uçağı havalandıktan kısa süre sonra arıza yapan 17 yıllık pilot Finkelstein, geri dönmeyi başaramayınca uçağı okyanusa indirdi.

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, uçağın deniz yüzeyinde kayarak ilerlediği ve ardından ters dönerek suya saplandığı görülüyor.

30 SANİYEDE KURTARILDI

Finkelstein, su altında ön camdan çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma sadece 30 saniye sürdü. Sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, bölgede daha önceki bir kurtarma görevi için hazır bulunuyordu ve hızla müdahale etti.

Pilot, sadece bacağından aldığı küçük bir kesikle hastaneye kaldırıldı ve dikiş atıldı.

"TEK SEÇENEK SUYA İNMEKTİ"

Finkelstein, yaşadığı anları, “Yaklaşık 20 dakikalık kısa bir uçuş olacaktı. Ancak motor bir anda güç kaybetmeye başladı, sonra tamamen durdu. O sırada çok açıktı: Denize inecektim. Sahil çok kalabalıktı, tek seçenek suya inmeyi denemekti.” ifadeleyile anlattı.

Kurtarma ekiplerine minnettar olduğunu vurgulayan Finkelstein, “Çarpışmadan ciddi bir yara almadığım için çok şanslıyım. Daha da önemlisi, Oak Island ekipleri saniyeler içinde bana ulaştı. Bu her şeyin anahtarıydı” dedi.