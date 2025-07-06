30 yıl önceki kehanet korku yarattı: Uçuşlar iptal ediliyor

Japonya'da 1999 yılında yayımlanan “Watashi ga Mita Mirai” (“Gördüğüm Gelecek”) adlı kitap, sanatçı ve yazar Ryo Tatsuki’nin bir tür rüya günlüğü. Tatsuki, yıllar boyunca gördüğü rüyaları not ederek kitaplaştırdı. Bazı Japonlar, yazarın geçmişteki öngörülerinin doğru çıktığına inanıyor.



KEHANETLERİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Tatsuki’nin ilk öngörüsünün 1991’de Freddie Mercury’nin ölümünü işaret ettiği iddia ediliyor. 1995’te ise memleketi Kobe’de büyük bir depremin olacağını rüyasında gördüğünü yazdı. Nitekim 17 Ocak 1995’te Kobe’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem 6 bin kişinin ölümüne, binlercesinin evsiz kalmasına yol açtı.



Bir diğer dikkat çekici rüyasında ise 1991 yılında Mart 2011’de büyük bir felaket yaşanacağını yazdı. Bu tarih, Japonya tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olan 9.1 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi’ne ve ardından gelen tsunamilere denk geliyor. Tsunami 16 binden fazla kişinin ölümüne, binlercesinin kaybolmasına neden olmuştu.



5 TEMMUZ KEHANETİ

Kitabın 2021’de yapılan baskısında, Tatsuki bu kez 5 Temmuz 2025 için “büyük bir felaket” öngörüsünden bahsediyor. Yazar, bu tarihte Japonya’nın güneyinde “denizin kaynadığını” gördüğünü ve bunun bir volkanik patlamayı tetikleyebileceğini söylüyor. Ancak depreme dair kesin bir öngörüsü olup olmadığından emin değil.



Bazı havayolu şirketleri, bu kehanet nedeniyle bilet satışlarının düşmesi üzerine Temmuz 2025’e yönelik bazı seferlerini azaltmaya başladı. Ancak Japan Airlines ve All Nippon Airways gibi büyük firmalar, rezervasyonlarda ciddi bir düşüş olmadığını açıkladı.



Tatsuki’nin öngörüsüyle sınırlı kalmayan kaygılar, feng shui ustası Qi Xian Yu’nun 2025’te Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde felaketler ve uçak kazaları yaşanabileceğini söylemesiyle daha da arttı.



Ancak uzmanlar, büyük depremlerin önceden öngörülemeyeceğini ve bu tür söylentilerin bilimsel bir dayanağı olmadığını vurguluyor. Japon yetkililer de halkı ve turistleri gereksiz paniğe kapılmamaya ve ziyaret planlarını iptal etmemeye çağırıyor.