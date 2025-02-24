30 yıl sonra gelen "özürlük cuması" DNA kanıtı masumiyetini ortaya çıkardı
Hawaii’de Gordon Cordeiro, 1994 yılında bir uyuşturucu soygunu sırasında işlenen cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak yıllar sonra yapılan DNA testleri, onun suç mahallinde bulunmadığını kanıtladı. Mahkeme, yeni deliller ışığında Cordeiro’nun mahkumiyetini bozarak serbest kalmasına karar verdi.
Hawaii’de işlemediği bir cinayet nedeniyle 30 yıl hapis yatan Gordon Cordeiro, yeni DNA kanıtlarının masumiyetini ortaya koymasıyla serbest bırakıldı.
CNN'de yer alan habere göre, 51 yaşındaki Cordeiro, "Özgürlük Cuması" olarak adlandırdığı günde, sevdiklerinin alkışları ve çiçekleri eşliğinde Maui’deki ıslah evinden çıktı. Mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamayan Cordeiro, “Beni kurtaran insanlara minnettarım” dedi.
Cordeiro, 1994 yılında bir uyuşturucu soygunu sırasında işlenen cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak Hawaii Masumiyet Projesi tarafından yürütülen incelemelerde, Cordeiro aleyhine sunulan delillerin güvenilir olmadığı, tanıkların ifadelerinin çelişkili olduğu ve yeni bulunan DNA'ların onun suç mahallinde bulunmadığını ortaya koyduğu belirlendi.
Savunma ekibi, mahkumiyetin haksız yere verildiğini ve tanıklıkların manipüle edildiğini savundu.
Mahkemenin Cordeiro lehine verdiği kararın ardından, babası Dennis Cordeiro, "Oğlum özgürlüğüne kavuştuğu için mutluyum, artık ailece kutlamalar yapabiliriz" dedi.
Serbest kalınca et restoranına gidip biftek yiyen Cordeiro, önce annesine ziyarete gideceğini söyledi.
Savcılık, Cordeiro aleyhine yeni bir dava açıp açmayacaklarına henüz karar vermedi. Ancak savunma ekibi, elde edilen güçlü deliller karşısında davanın yeniden açılmaması gerektiğini vurguluyor.
Cordeiro'nun yattığı her yıl için 50 bin dolar olmak üzere 1.5 milyon dolar tazminat alması bekleniyor.
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