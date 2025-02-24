30 yıl sonra gelen "özürlük cuması" DNA kanıtı masumiyetini ortaya çıkardı

Hawaii’de işlemediği bir cinayet nedeniyle 30 yıl hapis yatan Gordon Cordeiro, yeni DNA kanıtlarının masumiyetini ortaya koymasıyla serbest bırakıldı. CNN'de yer alan habere göre, 51 yaşındaki Cordeiro, "Özgürlük Cuması" olarak adlandırdığı günde, sevdiklerinin alkışları ve çiçekleri eşliğinde Maui’deki ıslah evinden çıktı. Mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamayan Cordeiro, “Beni kurtaran insanlara minnettarım” dedi.

Cordeiro, 1994 yılında bir uyuşturucu soygunu sırasında işlenen cinayetten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Ancak Hawaii Masumiyet Projesi tarafından yürütülen incelemelerde, Cordeiro aleyhine sunulan delillerin güvenilir olmadığı, tanıkların ifadelerinin çelişkili olduğu ve yeni bulunan DNA'ların onun suç mahallinde bulunmadığını ortaya koyduğu belirlendi.



Savunma ekibi, mahkumiyetin haksız yere verildiğini ve tanıklıkların manipüle edildiğini savundu.

