30 yıllık savaş bitti: ABD'de barış anlaşması imzalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda barış anlaşması imzaladı, 30 yıllık savaş sona erdi.

Anlaşmayı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şahitliğinde KDC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner ve Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe Washington'da imzaldı.



Rubio, imza sonrasında yaptığı açıklamada "Her ikinizin de burada olması bizim için büyük bir anlam taşıyor. 30 yıllık savaşın ardından bu oldukça önemli bir dönüm noktası." dedi.

"BARIŞI KUTLUYORUZ"

Tarafları Oval Ofis'te ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ise "Bugün olağanüstü bir başarıyı, barışı kutluyoruz. KDC ve Ruanda arasındaki anlaşma tarihi nitelikte." açıklamasını yaptı.

30 yıl boyunca tarafların büyük acılara maruz kaldığını söyleyen Trump, anlaşmanın nihaileştirilmesi için iki ülkenin devlet başkanlarına mektup göndererek Washington'a davet etti.

Anlaşmada "toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi", "düşmanlıkların sona erdirilmesi", "silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması", "ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması", "mültecilerin geri dönüşünün sağlanması", "insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması" gibi taahhütler yer alıyor.

BM ANLAŞMADAN MEMNUN

Birleşmiş Milletler (BM) de barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), KDC'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İstikrar Misyonu Başkanı ve Genel Sekreter'in Kongo Özel Temsilcisi Bintou Keita, "ABD'nin bu anlaşmanın kolaylaştırılmasında gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma, KDC ve Büyük Göller bölgesinde barış ve istikrara yönelik belirleyici bir adımı temsil ediyor." diye konuştu.

