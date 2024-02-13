300 dev kayayı birbirine bağlayan taşları incelediler Avrupa'nın en gizemli yapısı keşfedildi

EN ESKİ MEGA YAPI OLABİLİR

Duvarın yapılış amacını bulmak zor olsa da, bilim insanları duvarın ren geyiği sürülerini kovalayan avcılar için bir geçiş yolu olarak kullanıldığından şüpheleniyor.

İkinci bir fikir, duvarla ya da göl kıyısıyla yapay bir darboğaz yaratmak istenmiş olabileciği yönünde.



Araştırmacılar, 971 metre uzunluğundaki duvarın boyutu ve şekline bakarak, duvarın büyük bir tsunaminin taşları yerinden oynatmasıyla ya da hareket eden bir buzulun geride bıraktığı taşlar gibi doğal süreçlerle oluşmasının pek mümkün olmadığını düşünüyor.



Eğer duvar antik bir avlanma yoluysa, muhtemelen 10 bin yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiş ve yaklaşık 8 bin 500 yıl önce deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kaldı.



Araştırmacılar, "Bu durum Blinkerwall'u dünyanın bilinen en eski av mimarisi örnekleri arasına sokuyor ve potansiyel olarak Avrupa'daki en eski insan yapımı mega yapı haline getiriyor" dedi.



Geersen şimdi antik manzarayı yeniden inşa etmek ve duvarın etrafındaki tortularda gömülü olabilecek hayvan kemikleri ve avcılıkta kullanılan mermiler gibi insan eserlerini aramak için bölgeyi tekrar ziyaret etmek istiyor.