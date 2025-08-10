300 yıllık salon üyeliği satıp ortadan kayboldular

Çin’in Hangzhou kentinde yaşayan bir adam, spor salonu tarafından dolandırılarak 300 yıllık üyelik ve 1.200 özel ders karşılığında 871 bin yuan (yaklaşık 121 bin ABD doları) ödedi.



Yerel medyada “Jin” olarak anılan mağdur, üç yıldır gittiği Ranyan Fitness salonunda kendisine “kârlı bir yatırım fırsatı” sunan bir satış temsilcisine inandı. Teklifte, uzun vadeli üyeliklerin indirimli fiyata satılacağı, ardından iki katına yeni üyelere devredileceği ve kârının kendisine aktarılacağı söylendi. Üyelikler satılamazsa parasının iade edileceği de garanti edildi.

YETKİLİLER ORTADAN KAYBOLDU

İlk aşamada binlerce yuanlık üyelik alan Jin, kısa sürede toplamda 300 yıllık üyelik ve 1.200 ders satın aldı. Ancak iade zamanı geldiğinde satış temsilcisi, salon müdürü ve işletme sahibi ortadan kayboldu, telefonları kapandı. Jin elinde yalnızca “devredilemez” ibaresi bulunan 26 kalın sözleşmeyle kaldı.



Mağdur, polise başvurdu ve parasını geri almak için dava açtı. Ancak avukatlar, hem dolandırıcıların bulunamaması hem de sözleşmelerin devredilemez şartı nedeniyle sürecin zorlu olacağı görüşünde.