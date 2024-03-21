30'dan fazla ülke nükleer enerjide iş birliğini artıracak

Brüksel'de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Nükleer Enerji Zirvesi'nin sonunda Nükleer Enerji Ortak Bildirisi yayımlandı.



Nükleer enerji santralleri işleten, kuran veya nükleer enerji seçeneğini araştıran ülkelerin liderleri ile UAEA'nın ilk Nükleer Enerji Zirvesi için Brüksel'de bir araya geldi.

İşaret edilen bildiride, liderlerin, enerji ve sanayi sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji güvenliğini sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi teyit ettiği ifade edildi.



Bildiride, özellikle sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla sivil nükleer kapasite geliştirmeyi tercih eden ülkelerle iş birliğinin artırılacağına dikkati çekildi.

21'inci yüzyıl ortalarına kadar net sıfıra ulaşmak amacıyla gelecek yıllarda enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan ayrılışta kararlı ve bilime uygun biçimde eylemlerin hızlandırılacağı kaydedildi.



"İklim değişikliği gezegenimiz ve tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor." ifadesi yer alan ortak bildiride, şiddetli orman yangınları ve sellerin arttığı, küresel net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma ihtiyacının giderek daha acil bir hal aldığı belirtildi.



Bildiride, artan sayıda ülkenin iklim, karbon ve sera gazı nötrlüğü veya net sıfır emisyon hedefleri belirledikleri hatırlatılarak, "Küresel net sıfır emisyona yönelik iddialı hedef, elektrik üretimi, ulaşım ve sanayi de dahil olmak üzere dünyanın en yoğun emisyona sahip sektörlerinin salımlarını radikal bir şekilde azaltmaları için kapsamlı bir yaklaşımı gerektirmektedir." ifadesi kullanıldı.



"Nükleer enerji, güvenilir sıfır emisyonlu bir elektrik üretim kaynağıdır." ifadesine yer verilen bildiride, nükleerin, temiz enerji sistemlerinin dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını sağladığına işaret edildi.



Bildiride, mevcut nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması, nükleer yatırımları rekabetçi bir şekilde finanse edecek koşulların sağlanması, yeni nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere gelişmiş reaktörlerin konuşlandırılması gibi önlemler alınarak nükleer enerjinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için birlikte çalışılacağı taahhüdünde bulunuldu.

