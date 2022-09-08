31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

Güney Asya'daki Borneo Adası'nda 31 bin yıl öncesine ait iskelet bulundu. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığı görüldü. Arkeologların incelemesine göre, bulunan iskelet tarihte ayağı ilk ampute edilen kişiye ait olabilir.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 08.09.2022 - 00:59 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 01:02

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu bildirildi.

"Nature" dergisinde yer alan çalışmada, 2020'de, 40 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle bilinen Liang Tebo mağarasında iyi korunmuş bir iskelete rastlandığı belirtildi. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığının görüldüğü aktarıldı.

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor - 1

Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologların, yaptıkları incelemeler sonucu, iskeletin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının şaşırtıcı bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.

Bilim insanlarının, diş ve çevresinden toplanılan kalıntılar incelendiğinde, 19-20'li yaşlarında ölen kişiye ait iskeletin 31 bin yıllık olduğu tahmininde bulunduğu belirtildi.

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor - 2

Öte yandan, kişinin ayağı ampute edildikten en az 6 ila 9 sene sonra yaşamını yitirmiş olabileceği aktarıldı.

Uzmanlar, Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde yaşayan, taş devri avcı ve toplayıcılarının, tıbbi anatomi ve yara tedavisinde bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

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