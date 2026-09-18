31 ton altın, 4 milyar dolar yer değiştiriyor

Venezuela 'nın yıllardır İngiltere 'de tutulan milyarlarca dolarlık altın rezervinin geleceğine ilişkin yeni bir anlaşma gündemde.

Financial Times'ın haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet, ülkenin merkez bankasına ait yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervinin İngiltere Merkez Bankası'ndan New York Fed'e aktarılması konusunda anlaşmaya yaklaştı.

ALTINLARIN KONTROLÜ RODRIGUEZ YÖNETİMİNE GEÇEBİLİR

Üzerinde çalışılan anlaşmaya göre Delcy Rodriguez liderliğindeki geçici hükümet, altınların yasal kontrolünü elde edecek. Ancak yönetimin rezervleri hemen satmasına izin verilmeyecek.

Financial Times'a göre altınların bunun yerine hükümetin borçlanmalarında teminat olarak kullanılması gündemde. Kaynakların, haziran ayında meydana gelen iki depremin ardından yürütülecek yeniden inşa çalışmalarında da kullanılabileceği belirtiliyor.

31 TON ALTIN YILLARDIR LONDRA'DA

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez geçen ay, ülkede hızla yükselen enflasyonla mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında tutulan altın rezervlerini geri almak için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

Yaklaşık 31 tonluk Venezuela altını, yıllardır İngiltere Merkez Bankası'nın yeraltı kasalarında bulunuyor.

İngiltere'nin rezervleri Venezuela'ya teslim etmeyi reddetmesinin temelinde ise ülkede 2018'de yapılan tartışmalı devlet başkanlığı seçimi bulunuyor.

KRİZ 2019'DA BAŞLADI

İngiltere hükümeti 2019'un başında çok sayıda ülkeyle birlikte Nicolas Maduro 'nun bir önceki yıl kazandığı seçimin meşru olmadığını savunarak dönemin muhalefet lideri Juan Guaido'yu desteklemişti.

İngiltere Merkez Bankası da Maduro hükümetinin meşruiyetinin tanınmamasını gerekçe göstererek Venezuela'nın altın rezervlerini serbest bırakmamıştı.

Bunun ardından milyarlarca dolarlık rezerv, İngiliz mahkemelerinde yıllarca süren hukuki mücadelenin merkezine yerleşti.

MADURO'NUN YAKALANMASINDAN SONRA DA SERBEST BIRAKILMADI

Altın rezervleri, Maduro'nun ocak ayında ABD tarafından tutuklanmasının ardından da Venezuela'ya teslim edilmedi.

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in Kral Charles'a yaptığı başvuru da rezervlerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanmadı.

Tarafların üzerinde çalıştığı yeni formül hayata geçirilirse altınlar Venezuela'ya fiziksel olarak dönmek yerine Londra'dan New York'a taşınacak.

Rodriguez yönetimi rezervlerin yasal kontrolünü elde ederken, altınların doğrudan satışı yerine finansman sağlamak amacıyla teminat olarak kullanılması mümkün olacak.