313 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bin 965'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 313 gündür devam ediyor. İsrail'İn 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saate 36 artarak 39 bin 965'e yükseldi.

313 gündür devam eden saldırılar: Gazze'de can kaybı 39 bin 965'e yükseldi

'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'in Gazze Şeridi'ne 313 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 36 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 965'e, yaralı sayısının da 92 bin 294'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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