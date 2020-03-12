32 yıllık nefret cinayetini aydınlatana 2 milyon dolar

Avustralya’da 32 yıl önce eşcinsel bir erkeğe karşı işlenen nefret cinayetindeki sır perdesi devam ediyor.



Avustralyalı yetkililer geçen yıl cinayete ilişkin bilgi getirenlere bir milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.



Kurbanın kardeşi Steve Johnson da bilgi getirene bir milyon Avustralya doları kadar para vereceğini açıkladı.

32 YIL ÖNCEKİ CİNAYET

Amerikalı doktora öğrencisi Scott Johnson 32 yıl önce henüz 27 yaşındayken bir uçurumun dibinde çıplak bir şekilde ölü bulunmuştu.



Polis ilk yaptığı incelemede olayın intihar olduğuna kanaat getirmişti. Ancak daha sonra yapılan incelemeler 27 yaşındaki kurbanın eşcinsel olduğu gerekçesiyle uçurumdan aşağı atıldığını göstermişti.



Avustralyalı yetkililer olayın “nefret cinayeti” olduğunu söylemişti. Yıllar önce meydana gelen bu olayda katil zanlısı ya da zanlıları henüz yetkililerce tespit edilemedi.

DAVA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI



Yıllardır kapalı duran dosya 2018’de adli tabibin verdiği cinayet raporunun ardından yeniden açıldı.



Bu miktarın Yeni Güney Galler eyaletinde suçun çözülmesi için teklif edilen en büyük ödül olduğu belirtildi.



Eyalette 1970’erden sonra işlenen ve failleri tespit edilemeyen beş eşcinsel cinayeti dosyası bulunuyor.

NEFRET SUÇU NEDİR?

Bir şahsa veya bir mülke karşı işlenen herhangi bir suçun kaynağı o kimsenin: Irkı, rengi, etnik kökeni ye da uyruğu; dini; cinsiyeti veya cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği; yaşı; fiziksel veya zihinsel engelleri ise bu suç nefret suçunu teşkil eder.



Bu motivasyonla işlenen cinayetler de nefret cinayeti olarak adlandırılır.

DÜNYANIN EN NEFRET EDİLEN İNSANI