322 Türk Gazze'den tahliye istedi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendirdi.



322 Türk vatandaşıyla birlikte, Türk vatandaşlarının yakını olan 214 Filistinlinin de tahliye için başvurduğunu ifade eden Yıldız, Gazze'den tahliye talebinde bulunan 55 kişinin de Türkiye Cumhuriyeti adı altında oradaki kurumlarda görev yapan personel olduğunu söyledi.



100 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı da Türkiye aracılığıyla tahliye talebinde bulundu.



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