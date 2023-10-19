322 Türk Gazze'den tahliye istedi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze'den yaklaşık 700 kişinin tahliye talebi ile bakanlığa başvurduğunu açıkladı. Yıldız, bunların 322’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi.

322 Türk Gazze'den tahliye istedi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün)

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 13. gün)

Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendirdi.

322 Türk vatandaşıyla birlikte, Türk vatandaşlarının yakını olan 214 Filistinlinin de tahliye için başvurduğunu ifade eden Yıldız, 'den tahliye talebinde bulunan 55 kişinin de Türkiye Cumhuriyeti adı altında oradaki kurumlarda görev yapan personel olduğunu söyledi.

100 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı da Türkiye aracılığıyla tahliye talebinde bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...