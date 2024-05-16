33. Arap Birliği Zirvesi Bahreyn'de başladı

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, liderler düzeyinde Bahreyn'de ilk kez düzenlenen zirveye Manama'daki Sahir Sarayı ev sahipliği yapıyor.

ZİRVE ÖNCESİ BM TEMASLARI



Zirve öncesinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze ve Sudan'daki son durumu görüştü.

Ebu Gayt, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları ve bu saldırıların Filistin halkına yönelik yıkıcı etkilerini ele aldık" diye konuştu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra da görüşmelere katıldı.

"İSRAİL SORUMLULUKTAN KAÇIYOR"

Mısır'ın İsrail ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk çabaları devam ediyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Manama'da düzenlenen zirvede Arap liderlere, İsrail'in Gazze'de sorumluluktan ve ateşkes çabalarından kaçmaya devam ettiğini söyledi.

YENİ FİLİSTİN HÜKÜMETİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Arap Birliği zirvesinde yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin uluslararası ve bölgesel ortaklarından beklediği mali desteği alamadığını söyledi.



Abbas, “Halkımızın direncini arttırmak ve hükümetin görevlerini yerine getirmesini sağlamak için Arap güvenlik ağını harekete geçirmek artık kritik hale gelmiştir” dedi.



İşgal altındaki Batı Şeria'da sınırlı bir yönetime sahip olan Filistin Yönetimi'nin finansmanı, İsrail'in Filistinliler adına topladığı vergi gelirlerinin aktarılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle ciddi şekilde kısıtlanmış durumda.

ARAP ÜLKELERİNE İSRAİL ÇAĞRISI

Abbas, Arap ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı, "İsrail'in barışı ve Arap Barış Girişimi'ni reddetmesi ve Gazze Şeridi’nde halkımıza yönelik devam eden saldırganlığı, Filistin’deki kamu kurumlarını yok etmesi, Batı Şeria ve Kudüs’teki Yahudi yerleşimci terörü karşısında Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi'nin işgalci devletle ilişkilere ilişkin kararlarının uygulanmasını tamamlama kararı aldık" ifadelerini kullandı.