33 gezegen sistemi tarandı. Birinden gelen sinyal dikkat çekti

Dünya dışı yaşam arayışında dikkat çekici bir radyo sinyali tespit edildi. Çinli astronomlar, dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskobu FAST'ın 33 gezegen sistemine ilişkin verilerini analiz ederek kaynağı kesin olarak belirlenemeyen bir sinyale ulaştı.

Yaklaşık 238 ışık yılı uzaklıktaki K2-155 adlı yıldız sisteminin yönünden gelen sinyal, dünya dışı teknolojilerin aranmasında önemli kabul edilen üç özelliği birden taşıması nedeniyle araştırmacıların dikkatini çekti.

Ancak bilim insanları, sinyalin uzaylı bir uygarlıktan geldiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

139 BİN SİNYALDEN İKİSİ KALDI

Çin'in FAST teleskobu, söz konusu 33 ötegezegen sistemini 2021 yılında Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması (SETI) kapsamında gözlemlemişti. Araştırmacılar, bu verileri yeni geliştirdikleri bir yöntemle yeniden inceledi.

Makine öğrenmesinden yararlanan sistem, uzaydan gelebilecek olası teknolojik sinyalleri Dünya'daki radyo kaynaklarının yarattığı parazitlerden ayırmaya çalıştı.

İlk taramada 139 bin 127 sinyal tespit edildi. Art arda uygulanan filtrelerin ardından araştırmacıların özellikle incelemeye değer bulduğu yalnızca iki sinyal kaldı.

Bunlardan Kepler-438 yönünden gelen sinyalin daha önce de tespit edildiği ve Dünya kaynaklı parazit olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Diğer sinyal ise K2-155 yönünden geldi.

ÜÇ ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

NBS 260108 adı verilen sinyalin frekansı 1148,4167 megahertz olarak ölçüldü.

Sinyal son derece dar bir frekans aralığında bulunuyor, zaman içinde frekans değişimi gösteriyor ve FAST'ın yalnızca K2-155'e çevrili olan ışınında ortaya çıkıyordu.

Bu üç özellik, sinyalin “teknolojik iz” adayı olarak değerlendirilmesini sağladı.

Araştırmacılar, doğal astrofiziksel süreçlerin son derece dar bantlı sinyalleri nadiren ürettiğini, teknolojik vericilerin ise bu tür sinyaller oluşturabildiğini belirtti.

Sinyalin frekansındaki değişim de dikkat çekti. Uzak bir gezegenden gönderilen radyo sinyali, gezegenin kendi ekseni ve yıldızı çevresindeki hareketi nedeniyle Doppler etkisine uğrayarak zaman içinde frekans değiştirebilir.

ÜÇ “SÜPER DÜNYA” BULUNUYOR

Sinyalin geldiği yöndeki K2-155, yaklaşık 238 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir kırmızı cüce yıldız.

Yıldızın çevresinde “süper Dünya” sınıfında üç ötegezegen bulunduğu biliniyor.

Bunların en dışta bulunanı Dünya'nın yaklaşık 1,6 katı yarıçapa sahip. Gezegen ayrıca yıldızının “yaşanabilir bölgesine” yakın konumda bulunuyor. Bu bölge, uygun koşullar sağlandığında bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun bulunmasına imkan verebilecek uzaklığı ifade ediyor.

KESİN KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Bilim insanları sinyalin kesin kaynağını belirleyemedi. Bu nedenle NBS 260108 şimdilik “sınıflandırılmamış” durumda bulunuyor.

Araştırmacılar, Dünya veya cihaz kaynaklı olma ihtimalinin dünya dışı köken ihtimalinden daha yüksek olduğunu belirtiyor.