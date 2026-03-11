34 ülkeden "herkes için güvenli ve uygun nükleer enerji" için ortak bildiri

Paris'te düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında yayımlanan ortak bildiriye, Türkiye, Ermenistan, Belçika, Kanada, Çin, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Litvanya, Fas, Moğolistan, Pakistan, Hollanda, Polonya, Güney Kore, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çekya, Romanya, İngiltere, Ruanda, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İsveç, Ukrayna ve Vietnam imza attı.

Bildiride, nükleer enerjinin "küresel sera gazı emisyonunu azaltmak, enerji güvenliğini ve çeşitliliğini sağlamak, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı, temiz, adil ve eşitlikçi enerjiye geçişi teşvik etmek için kilit bir unsur olduğu" vurgulandı.

Nükleer enerjinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarıyla uyumlu şekilde hem bu enerjiyi üreten hem de gelişmekte olan ülkeler için ‘enerji güvenliğinin temel yapı taşı’ olması hedeflendiği belirtilen bildiride nükleer enerjiyi teşvik edecek finansal araçların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, yeni nükleer enerji santrallerinin inşasının desteklenmesi, mevcut reaktörlerin işletilmesine devam edilmesi ve küçük modüler reaktörler dahil nükleer enerji potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılması taahhüdünde bulunuldu.