34 yıl hapis yattıktan sonra masum olduğu ortaya çıktı

"UMUDUMU ASLA KAYBETMEDİM"

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra yakınlarıyla hasret gideren ve medyaya konuşan Holmes, “Umudumu asla kaybetmedim ve özgürce dolaşabileceğim günün geleceğini biliyordum” dedi.

Holmes, özgür bir birey olarak annesine en son 34 yıl önce sarıldığını söyledi.



1988 yılında bir mağazaya yapılan soygunda yer alan çetede olduğu iddia edilen Holmes, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.