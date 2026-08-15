340 bin kişiye aynı mektup gidecek

Avustralya hükümeti, demans riskini azaltmaya yönelik ulusal bir kampanya kapsamında son bir yıl içinde 50 yaşına basan 340 bin vatandaşına posta yoluyla bilgilendirme mektubu göndermeye başladı. İlk kez bu yaş grubuna yönelik doğrudan ve hedefli bir beyin sağlığı uyarısı yapıldığı belirtiliyor.

Mektupta vatandaşlara demans riskini azaltmak için alabilecekleri pratik önlemler hatırlatılıyor.

Bu adımlar arasında fiziksel ve zihinsel olarak aktif kalmak, dengeli beslenmek, işitme ve görme kontrollerini yaptırmak, kalp sağlığını korumak, diyabeti yönetmek, sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak yer alıyor.

Ayrıca mektuptaki QR kod aracılığıyla kişilerin kendi demans risk puanlarını hesaplamalarına imkan tanınıyor.

Yaşlı Bakımı Bakanı Sam Rae, 50 yaşın uzun vadeli beyin sağlığına yatırım yapmak ve ileriki yaşlarda demansı önlemek için uygun bir dönem olduğunu ifade etti.

Sağlık ve Yaşlılık Bakanı Mark Butler ise, demansı “ulusal bir sağlık önceliği” olarak nitelendirdi.

“Demans, hükümetimiz için ulusal bir sağlık önceliğidir. Demans risk faktörlerine ilişkin artan kanıtlar, hastalığın vakaların yaklaşık %45'inde önlenebileceğini veya geciktirilebileceğini göstermektedir" diyen Butler, “Bu nedenle, 50 yaşına giren her Avustralyalıya bir mektup göndererek, insanların risk faktörlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için bir kampanya başlattık." diye ekledi.

“Bu mektubu alan 50 yaşındakiler, risklerini daha iyi anlamaları ve demans geliştirme olasılığını azaltmak için neler yapabilecekleri konusunda rehberlik alacaklardır.”

Kampanyanın hazırlanmasında katkısı olan uzmanlardan Prof. Henry Brodaty ise demans vakalarının yüzde 45’inin değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığını ve bu faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla vakaların yaklaşık yarısının engellenebileceğini vurguladı.

2024 yılında iskemik kalp hastalığını geride bırakarak Avustralya'daki en yaygın ölüm nedeni haline gelen demansla şu an yaklaşık yarım milyon insan yaşıyor. Mevcut eğilimin sürmesi halinde bu sayının 2065 yılına kadar 1,1 milyona ulaşması öngörülüyor. Hükümet, bu mektup kampanyası ve farkındalık çalışmalarıyla vakalardaki artış seyrini yavaşlatmayı hedefliyor.